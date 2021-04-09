Стартап Илона Маска показал обезьяну, играющую «силой мысли» в видеоигры

Источник материала: ОНТ

Neuralink – стартап Илона Маска, занимающийся разработкой нейроинтерфейсов, – опубликовал видео, на котором обезьяна играет в видеоигру, при этом не касаясь джойстика. Об этом сообщает Forbes.





Ранее компания уже утверждала, что ей удалось успешно вживить примату чип, который позволит ему играть, используя одну только «силу мысли». И, судя по всему, им действительно удалось это сделать! На кадрах видеозаписи видно, как примат управляет курсором на экране, не используя джойстик или какие бы то ни было другие элементы управления.

Как поясняет голос за кадром, на видео запечатлена девятилетняя макака Пейдж. Чип был вживлен в мозг примата примерно за шесть месяцев до съемки. Изначально обезьяна обучалась игре с джойстиком, а в качестве мотивации Пейджу давали банановое смузи, подававшееся по трубке под монитором. Пока обезьяна играла с джойстиком, нейронные данные её мозга, связанные с координацией движений кистей, передавались по беспроводной сети на компьютер, который смоделировал соотношения между паттернами нейронной активности и движениями джойстика.

Полученные данные позволили предугадывать следующие действия обезьяны буквально в режиме реального времени. Благодаря этому, уже спустя несколько минут алгоритм-декодер Neuralink был откалиброван, а джойстик – отключен. Как видно на кадрах видео, Пейдж по привычке пытался воспользоваться джойстиком, однако уже в этот момент он полностью контролировал курсор одной только силой мысли. Уже ближе к концу ролика джойстик пропадает полностью, а примат спокойно продолжает играть в видеоигру «Понг» – известную всем электронную версию настольного тенниса. При этом обезьяна ни разу не упустила шарика, несмотря на то что исследователи постоянно повышали скорость игры.

Успех стартапа уже прокомментировал и сам Илон Маск.

Напомним, об успешном вживлении чипа в мозг обезьяны Маск рассказал еще 1 февраля. Уже тогда он заявил, что примат при помощи чипа может «силой мысли» играть в видеоигры. Тогда Маск заявил, что компания намерена научить животных играть в игры друг с другом. В целом же главная задача Neuralink – сделать доступным пользование компьютером для людей с параличом. Поскольку они не могут пользоваться джойстиком или иными устройствами ввода, им будет достаточно представить движения кисти.

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