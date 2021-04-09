Утерянную картину Караваджо чуть не продали за €1,5 тыс. в Испании

Источник материала: ОНТ

На аукционе в Мадриде едва не было продано полотно, которое может оказаться давно утерянным шедевром Эпохи Возрождения, работы итальянского художника Микеланджело Караваджо. Об этом сообщает BBC.

На едва не ушедшем с молотка на аукционе в Мадриде полотне изображен Иисус в момент перед распятием. Изначально, согласно каталогу аукциона, авторство над картиной приписывалось испанскому художнику Хосе де Рибера, а стоимость самого полотна составляла всего €1500. Однако вскоре на полотно обратили внимание эксперты, которые заявили, что на самом деле полотно может являться давно утерянной картиной Караваджо «Коронование терновым венцом», а соответственно, ценность полотна может возрасти до €150 млн.

Произошло это после того, как музей Прадо в Мадриде обратился в Министерство культуры королевства с заявлением о том, что картина может быть оригинальной работой Караваджо, чему имеется целый ряд документальных и стилистических доказательств. Вскоре схожее мнение в интервью итальянскому изданию La Repubblica высказала и Мария Кристина Терзаги –эксперт по истории искусств. В частности, она указала на красный плащ Иисуса, который в целом соответствует художественному стилю Караваджо, использовавшему сочетание чрезвычайно темных и чрезвычайно светлых тонов. Также изображенный на картине плащ имел схожесть с плащом, изображенным на другой картине художника, – «Саломея с головой Иоанна Крестителя».

В итоге из-за опасений, что произведение может быть продано за границу, власти королевства заблокировали проведение аукциона за несколько часов до его начала.

Фото: ansorena.com

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