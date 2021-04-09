В столице Греции расстреляли журналиста

Убийцы приехали на мотоцикле и устроили засаду у дома Йоргоса Караиваза, который много лет вел репортажи на криминальные темы. Они точно знали распорядок дня журналиста.

Телеканал Open сообщил, что инцидент произошел в афинском районе Алимос днем 9 апреля. Как только Караиваз вернулся домой, киллеры выпустили в него не менее шести пуль.

Полиция называет преступников профессиональными убийцами. Началась операция по их розыску.