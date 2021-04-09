|
В столице Греции расстреляли журналиста
Источник материала: Навiны
Убийцы приехали на мотоцикле и устроили засаду у дома Йоргоса Караиваза, который много лет вел репортажи на криминальные темы. Они точно знали распорядок дня журналиста.
Телеканал
Полиция называет преступников профессиональными убийцами. Началась операция по их розыску.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Убийцы приехали на мотоцикле и устроили засаду у дома Йоргоса Караиваза, который много лет вел репортажи на криминальные темы. Они точно знали распорядок дня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)