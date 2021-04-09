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Не уступил троллейбусу: на видео попала авария, которой могло и не быть (видео)

10.04.2021 06:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Отчасти курьезная авария произошла сегодня вечером на улице Ваупшасова в Минске. Столкнулись троллейбус и легковой Opel. Есть видео, снятое регистратором, установленным в троллейбусе, оно дает представление о произошедшем ДТП.

На записи видно, как троллейбус отъезжает от остановки, занимает полосу. Вдруг слева появляется Opel.

— По предварительной информации, сегодня около 18:45 водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Opel, двигался по улице Ваупшасова со стороны улицы Радиальной в направлении улицы Ванеева. Проезжая остановку общественного транспорта, он не уступил дорогу троллейбусу, который начал движение от обозначенного места остановки. В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения, — сообщили в ГАИ Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что в населенном пункте водитель транспортного средства, движущегося по крайней правой полосе, должен уступить дорогу маршрутному транспортному средству, начинающему движение от обозначенного остановочного пункта, при его перестроении на крайнюю правую полосу движения.

Не уступил троллейбусу: на видео попала авария, которой могло и не быть (видео)

По информации «Минсктранса», с 18:46 на улице Ваупшасова в направлении улицы Долгобродская из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №15, 17, 34, 35, 41. Движение было возобновлено в 19:21.

 
Теги: Минск
 
 
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Отчасти курьезная авария произошла сегодня вечером на улице Ваупшасова в Минске. Столкнулись троллейбус и легковой Opel. Есть видео, снятое регистратором,...
 
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