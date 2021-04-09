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На трассе М1 Iveco врезался в МАЗ дорожной службы

10.04.2021 06:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О дорожно-транспортном происшествии на 406-м км трассы М1 (БрестМинск — граница России) сообщили в УВД Минской области. Столкнулись два автомобиля, в том числе самосвал дорожной службы.

Авария произошла в 17:00 на территории Смолевичского района.

— По предварительной информации, 66-летний водитель грузового автомобиля Iveco совершил попутное столкновение с двигавшимся в крайней правой полосе автомобилем МАЗ. В результате ДТП водитель Iveco оказался заблокирован в кабине, после освобождения его госпитализировали, — сообщили в УВД.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции.

На трассе М1 Iveco врезался в МАЗ дорожной службы

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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О дорожно-транспортном происшествии на 406-м км трассы М1 (Брест — Минск — граница России) сообщили в УВД Минской области. Столкнулись два автомобиля, в том числе...
 
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