На трассе М1 Iveco врезался в МАЗ дорожной службы

Источник материала: Onliner

О дорожно-транспортном происшествии на 406-м км трассы М1 (Брест — Минск — граница России) сообщили в УВД Минской области. Столкнулись два автомобиля, в том числе самосвал дорожной службы.

Авария произошла в 17:00 на территории Смолевичского района.

— По предварительной информации, 66-летний водитель грузового автомобиля Iveco совершил попутное столкновение с двигавшимся в крайней правой полосе автомобилем МАЗ. В результате ДТП водитель Iveco оказался заблокирован в кабине, после освобождения его госпитализировали, — сообщили в УВД.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции.



