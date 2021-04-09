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Мэр Минска: инвесторы не хотят строить паркинги возле МКАД
Источник материала: Партизан
Мэр Минска Владимир Кухарев проинспектировал освоение инвестиционных территорий вдоль МКАД.
Мингорисполком предлагает инвесторам 52 площадки возле Минской кольцевой дороги для реализации инвестпроектов. Из них 8 предназначены для строительства торговых объектов, 13 — для придорожного сервиса, 7 — для возведения общественных зданий, по 2 участка выделено под жилье и рекреационные зоны, по 1— под производство и инженерно-транспортные функции.
Кухарев убедился,
Не пользуются интересом инвесторов участки, предназначенные под паркинги. А таких предложено 15. Владимир Кухарев поручил рассмотреть возможность изменения функционального назначения этих инвестиционных площадок.
Второе поручение мэра — обследовать, насколько эффективно используются территории производств, граничащих с МКАД. Неэффективно используемые участки рискуют стать дополнительными инвестплощадками, которые предложат к продаже.
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Мэр Минска Владимир Кухарев проинспектировал освоение инвестиционных территорий вдоль МКАД.
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