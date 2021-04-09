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Мэр Минска: инвесторы не хотят строить паркинги возле МКАД

10.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мэр Минска Владимир Кухарев проинспектировал освоение инвестиционных территорий вдоль МКАД.



Мингорисполком предлагает инвесторам 52 площадки возле Минской кольцевой дороги для реализации инвестпроектов. Из них 8 предназначены для строительства торговых объектов, 13 — для придорожного сервиса, 7 — для возведения общественных зданий, по 2 участка выделено под жилье и рекреационные зоны, по 1— под производство и инженерно-транспортные функции.

Кухарев убедился, пишет officelife.media, что начато проектирование 21 объекта, а еще на 3 участках ведется строительство. Это проекты автодиллеров, предполагающие открытие автосалонов на улицах Хмаринской и Машиностроителей, а также СТО на проспекте Дзержинского.

Не пользуются интересом инвесторов участки, предназначенные под паркинги. А таких предложено 15. Владимир Кухарев поручил рассмотреть возможность изменения функционального назначения этих инвестиционных площадок.

Второе поручение мэра — обследовать, насколько эффективно используются территории производств, граничащих с МКАД. Неэффективно используемые участки рискуют стать дополнительными инвестплощадками, которые предложат к продаже.
 
Теги: Минск
 
 
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Мэр Минска Владимир Кухарев проинспектировал освоение инвестиционных территорий вдоль МКАД.
 
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