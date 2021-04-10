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Фото: Максим Гучек, БЕЛТА / AFP

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КПСС как образец. Как Лукашенко видит партийную систему Партии в Беларуси слабы, потому что нет демократии и условий для их работы.

В период политического затишья всех охватил бум партийного строительства. О намерении создать партию заявили сотрудники Виктора Бабарико, а также Павел Латушко и Андрей Дмитриев. Лукашенко тоже заинтересовался партийной жизнью. 9 апреля он провел совещание, посвященное деятельности партий.Лукашенко заявил, что в Беларуси не было спроса на политические партии и нет его сейчас: «По разным опросам, уровень доверия к существующим партиям близок к статистической погрешности... Партийный вопрос будоражит умы лишь части политизированной публики в больших городах».На самом деле фундаментальные причины слабости белорусских политических партий заключаются в отсутствии в стране условий, необходимых для их функционирования. Партии - это институт демократии. В Беларуси нет законной государственной политики, т.е. борьбы различных социальных сил за влияние на принятие политических решений. В стране отсутствует механизм реальной политической конкуренции. Если обратиться к истории, то появление политических партий произошло благодаря появлению двух государственных институтов: парламента и выборов. Только в рамках наличия представительных органов власти и демократических выборов партии могут нормально функционировать и выполнять отведенную им роль в обществе. В Беларуси нет реальных представительных институтов или выборов. Есть только их суррогаты. В такой политической системе партиям просто нет места. Неудивительно, что в таких условиях они оказываются на периферии общественной жизни, превращаясь в маргинальные структуры. Причем, на что важно обратить внимание, в такой ситуации оказались как оппозиционные, так и проправительственные партии. (Примечательно, что сейчас в Палате представителей нет партийных или беспартийных фракций). Поэтому довольно удивительно, что партии все еще существуют. Ведь в созданной в стране политической системе они давно стали лишним звеном.Государство активно противостоит развитию партийной системы. Белорусские власти упорно выступают против введения пропорциональной избирательной системы, в которой проводится голосование по партийным спискам. Такая система действует во всех соседних странах. В результате резко возросла роль политических партий. Именно этого не хочет нынешний режим.Как видно из выступления Лукашенко на митинге, идеальной политической системой для него является советская система, где была одна партия - КПСС, «которая была тогда стержнем нашего общества». По большому счету, в Беларуси возродили эту модель. Только роль КПСС выполняет исполнительная «вертикаль».Лукашенко отметил, что его «позиция по партийному строительству осталась неизменной». На Всебелорусском народном собрании выступил против перехода к пропорциональной или даже смешанной системе выборов. Теперь он отметил, что партии не должны способствовать «искусственному разделению белорусского общества». Особенно интересна формула, предложенная Лукашенко: «Партия должна быть подотчетна своим членам, обществу и государству». То есть, если партия подотчетна государству, то это проправительственная партия. Оппозиционные партии не подходят под эту формулу.Поэтому вся суть встречи сводится к тому, чтобы ничего не менять для усиления роли партий в обществе. Похоже, что делается обратное. Лукашенко напомнил, что «на Всебелорусском собрании мы с вами определили четкий алгоритм: мы принимаем закон о партиях, затем до конца года перерегистрируем все политические партии на основе этого закона». Что-то мне подсказывает, что эту перерегистрацию оппозиционные партии не пройдут.