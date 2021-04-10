Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Создавать политические партии смогут только постоянно проживающие в Беларуси Учредителями партий смогут быть только постоянно проживающие в стране граждане Беларуси. Об этом заявил министр юстиции Олег Слижевский по итогам совещания у...

Министр юстиции отметил, что согласно нынешнему законодательству, учредить политическую партию может любой гражданин Беларуси. Новым законопроектом предусмотрено, что создать партию смогут только те, кто постоянно проживает на территории республики.Не исключено, что аналогичное требование может быть введено для членов партии.Сегодня на совещании Александр Лукашенко также заявил о намерении ликвидировать партии, которые финансируются из-за рубежа. Он напомнил, что запрет на иностранное финансирование заложен в законодательство.Не могут рассчитывать политические партии и на поддержку из государственного бюджета, считает он.«И как некоторые сегодняшние лидеры партий думают, что их государство из бюджета будет финансировать, на это тоже рассчитывать не надо. У нас есть куда направлять государственные ресурсы. Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется», — заявил он.Напомним, о намерении создать свою политическую партию на днях заявил глава НАУ Павел Латушко. Ранее это сделал также экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико и лидер общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев.