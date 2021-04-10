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Создавать политические партии смогут только постоянно проживающие в Беларуси
Источник материала: UDF
Не исключено, что аналогичное требование может быть введено для членов партии.
Сегодня на совещании Александр Лукашенко также заявил о намерении ликвидировать партии, которые финансируются из-за рубежа. Он напомнил, что запрет на иностранное финансирование заложен в законодательство.
Не могут рассчитывать политические партии и на поддержку из государственного бюджета, считает он.
«И как некоторые сегодняшние лидеры партий думают, что их государство из бюджета будет финансировать, на это тоже рассчитывать не надо. У нас есть куда направлять государственные ресурсы. Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется», — заявил он.
Напомним, о намерении создать свою политическую партию на днях заявил глава НАУ Павел Латушко. Ранее это сделал также экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико и лидер общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев.
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