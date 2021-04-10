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Кардиолог раскрыл признаки надвигающегося тромбоза

10.04.2021 06:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кардиолог раскрыл признаки надвигающегося тромбоза
Фото: Simon Belcher / imageBROKER.com / Global Look Press
Главный кардиолог Министерства здравоохранения России Юрий Беленков раскрыл признаки надвигающегося тромбоза. Об этом член-корреспондент РАН рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, симптомами приближающегося тромбоза может быть очень сильная головная боль, нарушение симметрии лица, спутанность речи и потеря зрения или его ухудшение. Врач также отметил, что о надвигающейся проблеме могут свидетельствовать онемение отдельных конечностей или паралич.

При этом специалист подчеркнул, что на угрозу тромбоза могут указывать сильно отличающиеся между собой факторы: от легкого состояния, схожего с потерей сознания, когда человека как бы «разок мотануло» и он вскоре очнулся, до паралича всех конечностей.

Ранее специалисты Британского фонда сердца перечислили скрытые симптомы сердечного приступа, напомнив о необходимости обращать внимание на детали. По данным медиков, о сердечном приступе может свидетельствовать длительный дискомфорт в груди, который распространяется на шею, спину, руки или желудок человека. Тошнота, одышка или головокружение также могут оказаться первым признаком опасного приступа.
 
 
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Очень сильная головная боль, нарушение симметрии лица, спутанность речи и потеря зрения или его ухудшение.
 
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