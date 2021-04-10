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Концерт «Касты» в Минске отменили из-за текстов песен

10.04.2021 06:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Концерт «Касты» в Минске отменили из-за текстов песен
Фото: Дмитрий Силаков / страница «Каста» во «ВКонтакте»
Белорусские власти отменили концерт российской рэп-группы «Каста» в Минске. Об этом сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».

В публикации уточняется, что подобное решение было принято из-за текстов песен, из-за которых Управление культуры Минского городского исполнительного комитета аннулировало концертное удостоверение музыкантов. Они должны были выступить 9 апреля на площадке Прайм Холл.

«Организатор прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем, и в течение нескольких дней мы сообщим вам — это перенос или отмена. Спасибо за ваше терпение и понимание», — говорится в посте.

В августе 2020 года Влади из группы «Каста» поддержал протестующих против Александра Лукашенко, заявив, что глава государства ненавидит свой народ. Позднее группа также выпустила клип на песню «Выходи гулять». Тогда комментаторы посчитали, что новый клип «Касты» посвящен протестам в Беларуси. Они поблагодарили музыкантов за то, что те обратили внимание на проблему насилия со стороны силовиков.
 
Теги: Минск
 
 
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В публикации уточняется, что подобное решение было принято из-за текстов песен.
 
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