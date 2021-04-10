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Paint окончательно убрали из Windows

10.04.2021 06:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Paint окончательно убрали из Windows
Фото: Unsplash
Графический редактор Paint перенесли из Windows в магазин Microsoft Store. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Представители корпорации заявили, что предварительная сборка Windows 10 Insider Preview Build 21354 стала доступна для разработчиков. В числе изменений и нововведений упомянуто окончательное перемещение в магазин Windows некоторых встроенных программ ОС — графического редактора Paint и инструмента для создания скриншотов Snipping Tool («Ножницы»).

Упомянутые приложения перенесли в Microsoft Store, а также обновили им логотипы, чтобы те соответствовали дизайн-концепции Fluent Design. В заявлении компании говорится, что классические программы Windows получили «новый дом», также специалисты пообещали поставлять для приложений своевременные обновления. Совпавший с переносом Paint и Snipping Tool апдейт не принес программам каких-либо новых функций.

В объяснительной записке от Microsoft говорится, что ранее встроенные в Windows программы были перенесены из ОС в связи с тем, что они перестали пользоваться популярностью среди пользователей. Однако владельцы лицензионных копий операционной системы смогут в любой момент восстановить указанные приложения из онлайн-репозитория.

Paint — графический редактор, выпущенный Microsoft в 1985 году вместе с релизом Windows 1.0x. Несмотря на упрощенный функционал, программа является культовой среди пользователей ПК.

Также из новой версии Windows убрали 3D Viewer, Paint 3D и некоторые другие программы, об этом ранее сообщали инсайдеры. При необходимости все бесплатные компоненты системы можно будет вернуть с помощью магазина Windows.
 
 
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Также из новой версии Windows убрали 3D Viewer, Paint 3D и некоторые другие программы
 
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