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Умер рэпер DMX

10.04.2021 06:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умер рэпер DMX
Фото: Globallookpress.com
Американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает Pitchfork в пятницу, 9 апреля со ссылкой на родственников покойного.

Артист скончался в больнице Уайт-Плейнс, в которой он находился в течение нескольких дней, подключенный к аппаратам жизнеобеспечения. Причиной смерти исполнителя стала тяжелая передозировка наркотиков.

2 апреля стало известно о госпитализации DMX. Он потерял сознание дома из-за передозировки сильнодействующих наркотических веществ, которая вызвала сердечный приступ.

DMX (Dark Man X) — трехкратный номинант на премию «Грэмми», автор таких хитов, как X Gon' Give It To Ya, Party Up (Up in Here), Dogs Out. Артист также снялся в нескольких кинофильмах, в числе которых «Живот», «Сквозные ранения», «Никогда не умирай в одиночку» и «Тьма на окраине города».
 
 
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В возрасте 50 лет.
 
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