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Минск: в аварии пострадал мотоциклист, это первое такое ДТП в новом сезоне

10.04.2021 06:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили об аварии, которая произошла сегодня на перекрестке улиц Голубка и Гаруна в столице. Автомобиль Volkswagen столкнулся с мотоциклом на перекрестке, пострадал мотоциклист. В Госавтоинспекции отметили, что это первое такое ДТП в новом сезоне.

— По предварительной информации, сегодня около 16:25 минут на пересечении улиц Голубка и Гаруна водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, столкнулся с мотоциклом BMW. Автомобиль выезжал на перекресток со второстепенной дороги, — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП 36-летнего мотоциклиста с травмами доставили в больницу.

Минск: в аварии пострадал мотоциклист, это первое такое ДТП в новом сезоне

Госавтоинспекция напоминает, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Минск: в аварии пострадал мотоциклист, это первое такое ДТП в новом сезоне

Минск: в аварии пострадал мотоциклист, это первое такое ДТП в новом сезоне

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили об аварии, которая произошла сегодня на перекрестке улиц Голубка и Гаруна в столице. Автомобиль Volkswagen столкнулся с мотоциклом на перекрестке,...
 
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