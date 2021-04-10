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Минск: в аварии пострадал мотоциклист, это первое такое ДТП в новом сезоне
Источник материала: Onliner
В ГАИ Минска сообщили об аварии, которая произошла сегодня на перекрестке улиц Голубка и Гаруна в столице. Автомобиль Volkswagen столкнулся с мотоциклом на перекрестке, пострадал мотоциклист. В Госавтоинспекции отметили, что это первое такое ДТП в новом сезоне.
— По предварительной информации, сегодня около 16:25 минут на пересечении улиц Голубка и Гаруна водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, столкнулся с мотоциклом BMW. Автомобиль выезжал на перекресток со второстепенной дороги, — рассказали в ГАИ.
В результате ДТП 36-летнего мотоциклиста с травмами доставили в больницу.
Госавтоинспекция напоминает, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.
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В ГАИ Минска сообщили об аварии, которая произошла сегодня на перекрестке улиц Голубка и Гаруна в столице. Автомобиль Volkswagen столкнулся с мотоциклом на перекрестке,...
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