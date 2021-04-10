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Принцип – не навредить: Лукашенко ждет серьезного закона о партиях
10.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вопросы партийного строительства обсудили сегодня на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает «МИР 24».
Ранее у белорусского общества не было запроса на такие объединения. Ярко выраженного – нет и сейчас, подчеркнул глава государства. Но многие белорусы готовы активнее участвовать в жизни страны. Однако многопартийность для государства – явление новое. Лукашенко требует к созданию законопроекта о политических партиях подходить взвешенно, опираясь на опыт других стран, особенно в вопросе финансирования партий. Они не должны получать деньги из-за рубежа.
«Каждому, кто рассчитывает на то, что «заграница нам поможет», даст денег на социальный лифт, на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг – сразу же де-юро и де-факто потерял право заниматься политикой. И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии», – подчеркнул Лукашенко.
Изменить закон о политических партиях решили
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Изменить закон о политических партиях решили на Всебелорусском народном собрании. Работа над документом ведется. Деятельность партий сделают более прозрачной.
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