Принцип – не навредить: Лукашенко ждет серьезного закона о партиях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вопросы партийного строительства обсудили сегодня на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает «МИР 24».

Ранее у белорусского общества не было запроса на такие объединения. Ярко выраженного – нет и сейчас, подчеркнул глава государства. Но многие белорусы готовы активнее участвовать в жизни страны. Однако многопартийность для государства – явление новое. Лукашенко требует к созданию законопроекта о политических партиях подходить взвешенно, опираясь на опыт других стран, особенно в вопросе финансирования партий. Они не должны получать деньги из-за рубежа.

«Каждому, кто рассчитывает на то, что «заграница нам поможет», даст денег на социальный лифт, на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг – сразу же де-юро и де-факто потерял право заниматься политикой. И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии», – подчеркнул Лукашенко.