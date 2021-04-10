ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом?

10.04.2021 08:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

35 лет спустя после чернобыльской аварии в Беларуси достраивают второй реактор АЭС в Островце, первый уже запущен. Оправданы ли страхи ЕС перед БелАЭС? Об этом в ток-шоу DW "В самую точку".

35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом?
БелАЭС в Островце
35 лет назад произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, последствия которой сказываются до сих пор. Тем не менее в 2008 году белорусские власти решили построить свою первую атомную электростанцию под Островцом. 2 ноября 2013 года Александр Лукашенко подписал указ о сооружении БелАЭС.

В новом выпуске ток-шоу "В самую точку" на YouTube-канале DW Belarus ведущая Ольга Капустина поговорила о чернобыльской катастрофе и будущем БелАЭС с белорусским экологом Татьяной Новиковой, экономическим обозревателем DW Андреем Гурковым и корреспондентом DW в Вильнюсе Константином Эггертом. Приводим самые яркие их высказывания, прозвучавшие в ток-шоу.   

Андрей Гурков

Зачем Лукашенко БелАЭС?


Экономический обозреватель DW Андрей Гурков комментирует недавнее высказывание Александра Лукашенко о том, что "страна становится ядерной державой". По его мнению, Лукашенко "очень хочется войти в клуб великих держав и быть на одном уровне с Владимиром Владимировичем". При этом, с экономической точки зрения, Беларусь - не в европейском мейнстриме. 

"Ренессанс ядерной энергетики - это феномен стран с развивающимися рынками или развивающихся стран", - считает Андрей Гурков. Он подчеркивает, что "никакого бума ядерной энергетики в Европе нет. Нет его и в США". Так, по его мнению, происходит не из экологических, а из экономических соображений. "Современная атомная электростанция - это дорогое мероприятие, а при дешевом сланцевом газе, который, например, имеет США, выгоднее использовать газ", - говорит экономический обозреватель DW. 

Татьяна Новикова


Экологи против атомной энергетики


АЭС под Островцом должна покрыть 40 процентов потребностей Беларуси в электричестве. Но БелАЭС вызывает критику у экологов. Ведь последствия аварии на Чернобыльской АЭС до сих пор сказываются на белорусах. Атомная энергетика в целом несет угрозу для планеты, считает Татьяна Новикова, белорусский эколог и координатор Белорусской антиядерной кампании. "Отработанное ядерное топливо должно быть изолированно на протяжении всего времени, пока оно сохраняет опасность. Это миллионы лет", - говорит она.   


Белорусские физики-ядерщики уверяют, что БелАЭС полностью безопасна. Виктор Тихомиров, заведующий лабораторией НИИ ЯП БГУ Институт ядерных проблем, указывает на отличие БелАЭС от ЧАЭС: "Во всем мире водо-водяным реакторам доверяют больше всего". Этот реактор гарантирует свою безопасность за счет обратной связи, поясняет он. "То есть, в случае начала неконтролируемого роста мощности, он сам себя останавливает. Без участия операторов, без участия регламентов. Он гарантирует свою безопасность. Это его и отличает от реактора БМК, который взорвался на чернобыльской АЭС", - говорит Виктор Тихомиров. 

Константин Эггерт

Опасения ЕС насчет новой белорусской АЭС

В Европе жива память о катастрофе в Чернобыле. Литва уже признала БелАЭС угрозой национальной безопасности: АЭС располагается в полусотне километров от литовской столицы.

Корреспондент DW в Вильнюсе Константин Эггерт добавляет, что у литовцев есть и другие опасения. "В Литве беспокоятся, что это может быть использовано Минском и Москвой, чтобы влиять на Евросоюз и его энергетическую политику", - подчеркивает он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
35 лет спустя после чернобыльской аварии в Беларуси достраивают второй реактор АЭС в Островце, первый уже запущен. Оправданы ли страхи ЕС перед БелАЭС? Об этом в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Макака с телекинезом от стартапа Илона Маска. Как это работает?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by