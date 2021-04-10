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Тест: это миф или правда об оружии?

10.04.2021 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомат Калашникова не нужно чистить, американские танки не имеют аналогов, а дядя в Афганистане попал в самолет из СВД с пяти километров. Мифы об оружии существуют, пожалуй, столько же времени, сколько само оружие. Мы подготовили для вас тест по известным и не очень мифам (или не мифам) о самых разных вооружениях. Сумеете отличить правду от вымысла?

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