Тест: это миф или правда об оружии?

Источник материала: Tut.by

Автомат Калашникова не нужно чистить, американские танки не имеют аналогов, а дядя в Афганистане попал в самолет из СВД с пяти километров. Мифы об оружии существуют, пожалуй, столько же времени, сколько само оружие. Мы подготовили для вас тест по известным и не очень мифам (или не мифам) о самых разных вооружениях. Сумеете отличить правду от вымысла?