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Американка растила ногти 30 лет и, наконец, решила их срезать
Источник материала: Tut.by
Ногти Аянны Уильямс из Хьюстона к началу этого года были более 7 метров в длину. В 2017 году она стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ногтей в мире. Женщина растила их более 30 лет и, наконец, решила срезать, —
4 флакона лака и несколько дней работы мастера — так обычно проходил маникюр Аянны в последнее время. Кроме этого, ногти ограничивали обладательницу в быту: она не могла мыть посуду или заправлять постель. К 2021 году вся эта красота стала несколько утомлть свою обладательницу, и женщина решила от нее избавиться. Срезали ногти в дерматологический клинике Техаса при помощи фрезера. Для Аянны это была первая стрижка ногтей с начала 90-х годов прошлого века.
Сейчас у женщины есть новая цель: она решила вдохновить новую чемпионку Книги рекордов, которая бы вырастила ногти еще длиннее, чем у нее.
Остриженные ногти Аянны будут выставлены в одном из музеев штата Флорида.
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В 2017 году Аянна Уильямс из Хьюстона стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных в мире ногтей. Их длина была более 7 метров.
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