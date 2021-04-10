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Американка растила ногти 30 лет и, наконец, решила их срезать

10.04.2021 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ногти Аянны Уильямс из Хьюстона к началу этого года были более 7 метров в длину. В 2017 году она стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ногтей в мире. Женщина растила их более 30 лет и, наконец, решила срезать, — сообщает CNN. Хочется спросить: «Правда, что ли? А зачем, ведь так хорошо было (нет)».

4 флакона лака и несколько дней работы мастера — так обычно проходил маникюр Аянны в последнее время. Кроме этого, ногти ограничивали обладательницу в быту: она не могла мыть посуду или заправлять постель. К 2021 году вся эта красота стала несколько утомлть свою обладательницу, и женщина решила от нее избавиться. Срезали ногти в дерматологический клинике Техаса при помощи фрезера. Для Аянны это была первая стрижка ногтей с начала 90-х годов прошлого века.

Сейчас у женщины есть новая цель: она решила вдохновить новую чемпионку Книги рекордов, которая бы вырастила ногти еще длиннее, чем у нее.

Остриженные ногти Аянны будут выставлены в одном из музеев штата Флорида.

 
 
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В 2017 году Аянна Уильямс из Хьюстона стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных в мире ногтей. Их длина была более 7 метров.
 
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