На «Доске позора» новенькие «паркуны» - подъездные, газонные, тротуарные

Источник материала: Tut.by

На «Доске позора» очередная подборка наглых и решительных — водителей, которые нарушают ПДД и ставят свои машины куда им захочется. Некоторым автомобилистам, увы, все равно, что они мешают и создают опасность другим участникам дорожного движения. Главное — чтобы им было удобно.

В Минске на улице Скорины, 5 девушка-водитель припарковала свой авто прямо на зебре. Пешеход - не трактор, обойдет?





Столичная улица Горовца, 8. Каждую неделю служебный автобус полностью перекрывает обзор на пешеходный переход, автомобили из двора выезжают в слепую.





На улице Тикоцкого в Минске, возле детского сада № 395 автомобили паркуют именно так: на зеленой зоне и под наклоном, вспахивая колесами почву. А плевать, что трава не будет расти!





Подъездного "паркуна" обнаружили читатели в Речице Гомельской области. Жаль, улица и дом, где стояла машина неизвестны.





И снова загруженный центр Минска, улица Коммунистическая, 3. И находчивый водитель, который заехал на тротуар возле пешеходного перехода.





Проспект газеты Звезда, 54 в Минске. Как правило авто здесь паркуют на тротуарах, перекрывая проход для пешеходов.





В Минск на проспекте Любимова довольно широкий тротуар, который разделен на две части: для пешеходов и велосипедистов. Но водители не хотят обращать на это внимание и занимают половину площади. Очевидец прислал около десяти фото нарушителей, мы публикуем одну из них. Может, пора поставить ограничители?





В Минске на улице Одоевского, 26 водитель поставил свою машину на газоне и детской площадке.





В Минске, на улице Одоевского, 95 тротуарную дорожку огородили столбиками со световозвращателями — чтобы ограничить на нее въезд. Наиные коммунальники! Есть такие мастера парковок, которым и это не помеха. Вот, например, водителю этой Lada.





Минск, улица Якубова, 34. Очевидцы сообщают, что эта малолитражка все время стоит на тротуаре, по которому ходят дети на уроки в школу № 36. Говорят, что это кто-то из работников учреждения.





Минск, улица Гамарника, 20. Автор фото сообщил, что за рулем этого такси была женщина. Просто может выбирала стоянку по принципу где помягче, чтобы машинке было приятно?





Наши дорогие читатели, давайте будем бороться с «паркунами» вместе. Присылайте их фото (желательно горизонтальное) на «Доску позора» . В информации подробно указывайте, где и при каких обстоятельствах вы увидели нарушителя, не забывайте указывать город.

Напомним, за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ответственность по ст. 18.18 КоАП Беларуси. За это нарушение ГАИ может вынести предупреждение (если в течение года до этого за парковку вас не привлекали), ну, а тем, кто попадется еще раз, дадут штраф в размере одной базовой величины (БВ сегодня — 29 рублей).

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