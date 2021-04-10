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Самый стильный дедушка в интернете: 75-летний словенец копирует в своем Instagram образы звезд

10.04.2021 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В интернете взошла новая звезда — это дедушка из Словении, который в свои 75 лет обожает моду и уличную одежду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannik (@jaadiee)

Он называет себя Gramps. Его внук, фотограф Яник Дифенбах, решил не скрывать талант и увлечение деда модной одеждой, и завел ему аккаунт в Instagram, который очень скоро набрал 1 миллион поклонников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannik (@jaadiee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannik (@jaadiee)

Дед Яника не только любит модную одежду, он еще отлично копирует луки звезд. Он вдохновляется нарядами Канье Уэста, Asap Rocky, Джастина Бибера и даже Кайли Дженнер, а еще спародировал наряд Берни Сандерса, не так давно ставший мемом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannik (@jaadiee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannik (@jaadiee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannik (@jaadiee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannik (@jaadiee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannik (@jaadiee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannik (@jaadiee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannik (@jaadiee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannik (@jaadiee)

В общем, всем бы нам так веселиться в свои 75!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Его внук, фотограф Яник Дифенбах, решил не скрывать талант и увлечение деда модной одеждой, и завел ему аккаунт в Instagram, который очень скоро набрал 1 миллион...
 
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