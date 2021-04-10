Как выбрать велосипед? Что такое гравел и почему он такой классный

Источник материала: Onliner Как мы выбираем: чтобы ехал побыстрее, при этом оставался экономичным (требовал меньше энергозатрат), иногда в приоритете повышенная проходимость, иногда — вместительный багажник. В общем, чтобы был на все случаи жизни, но при этом оставался каким-то особенным. Погодите-ка, мы все еще о велосипедах? Ну разумеется! Среди всего многообразия предложений Каталога мы стремимся указать на ту модель, которая подойдет лучше всего именно вам. И сегодня в программе нечто особенное: гравел-байки — пожалуй, одно из самых модных веяний на сегодняшний день. Причем, что необычно, вполне заслуженно. Не пугайтесь названия, речь пойдет об очень классных велосипедах.

Выбираем гравел

Напоминаем, как устроен наш путеводитель. Каталог — это настоящая пещера Аладдина, полная сокровищ. Где-то там, среди всех прочих чудес, находится то, что вам нужно. Осталось это найти, не остановившись ненароком на полпути. Чтобы облегчить задачу, воспользуемся системой фильтров. Ничего сложного: выбираем то, что подходит именно нам, отбрасывая все прочее в сторону. Осталось определиться с тем, что же конкретно выбрать — и как раз с этим мы поможем.





Класс

Сейчас к экранам должны прильнуть все те, кто вполне обоснованно утверждает, что горный велосипед — это не универсальный солдат, и большинству для покатушек он не подходит. Давайте разделим весь рынок на несколько сегментов: классические городские велики (сюда отнесем и дедушкин «взрослик», и всякие там круизеры); шоссейные велосипеды (к ним же отнесем разделочные и триатлонные байки — все это, как ни крути, в первую очередь спортивные снаряды); горники (найнеры / не найнеры — все они на один профиль). Остается расширяющийся сегмент так называемых гибридов и прочих турингов, и вот тут велопромышленность внезапно вбросила в массы новинку.

Они там пока решают, как это все назвать правильно да единообразно, но на нашем рынке такие велосипеды относят к разряду гравелов. Со стороны их можно нечаянно перепутать с шоссейниками (и действительно, некоторые достоинства этого класса переняты), но гравел — это самостоятельная единица. Он медленнее шоссейника, так как не обладает настолько спортивной геометрией, однако именно это позволяет чувствовать себя на нем более комфортно. Профи могут терпеть в седле в неудобной позе по семь часов кряду, но вам, возможно, это ни к чему. К тому же гравелы оснащаются более универсальной резиной: широкой (обычно до 38 мм или даже больше), с вменяемым протектором. Такие шины достойно катят по асфальту, при этом легко проглатывают любое неэкстремальное бездорожье.





Самое главное: гравел — это не спортивный снаряд, а велосипед, адаптированный для массового использования. Он будет хорош и при коротких покатушках, и в дальних велопоходах, лишь немного отстанет от шоссейника на асфальте, зато все отыграет и вырвется вперед на грунтовках, гравийках, лесных тропах и в чистом поле. В плане универсальности он выигрышнее любого другого велосипеда, включая знакомый всем гибрид. Даже в городе у него есть козыри: легкий, скоростной, при этом способен переносить урбанистические тяготы в виде стыков тротуарной плитки и бордюров.

Говоря проще, гравел — велик на все случаи жизни, просто еще не все об этом знают.

Материал рамы

Другое дело — цена. Гравел наверняка будет дороже соперников в одном классе. Его стоимость стремится к стоимости шоссейного велосипеда, что вполне объяснимо с учетом схожести комплектующих.

Начнем с рамы. На рынке можно встретить различные варианты, но выбирать, скорее всего, придется из алюминия и карбона. Дело в том, что сталь хоть и любима ценителями классического велосипедного образа, однако постепенно отходит в тень и все чаще используется разве что бутиковыми брендами. Бутиковый бренд — это когда совершенно не понятно, почему продукт столько стоит. Адепты возразят: все дело в том, что в производстве используются только самые дорогие материалы. Но это не отменяет вопроса — зачем? Мы же все еще говорим о велосипедах, верно?

Примерно туда же приходится задвигать титановые рамы. Они всем хороши: титан легок и при этом прочен (его трудно даже поцарапать), не подвержен коррозии. Но он редкий, дорогой, часто эксклюзивный. Короче, если хотите титановую раму — наше вам уважение. Ну а если острой потребности нет, возможно, имеет смысл выбрать что-то подоступнее.





В этом смысле самый доступный материал — это алюминий. И правда в том, что он всем хорош: легкий, прочный, износостойкий. Не ржавеет и почти не устаревает. Алюминий хорош для производства самолетов, и, поверьте, он хорош для производства велосипедов. Но он доступный и недорогой, поэтому маркетологи часто воротят нос — не слушайте их.

Второй вариант, без сомнения популярный (можно сказать, выбор профессионалов) — это карбон. Мы уже рассказывали о том, что он бывает хорошим и плохим, дорогим и не очень дорогим. Главное достоинство карбона — жесткость при одновременной способности поглощать вибрации. Жесткость велосипеда — это трансформация ваших усилий в движение: чем велосипед жестче, тем меньше энергии уходит впустую. Но нужен и комфорт, иначе дорожное покрытие вытрясет из вас всю душу. Карбон даст больше комфорта по сравнению с алюминием.

Но есть и минусы. Во-первых, достоинства дешевого карбона остаются предметом споров. Правильное плетение волокон, число слоев, используемое сырье — все это достаточно сложная наука. Досадно переплатить и ничего за это в действительности не получить. К примеру, рама из никудышного карбона не будет легче хорошей алюминиевой, но точно продастся маркетологами куда дороже. Во-вторых, карбон — материал хоть и надежный, но не вполне стойкий к ударным нагрузкам. Он выдержит ездока и почти наверняка не сломается даже на сложном рельефе, однако неудачно отскочивший камушек с дороги может запросто оставить заметный скол. А гравел, мы понимаем, велосипед не для паркета.

В общем, раму выбирать нужно с оглядкой на бюджет. В любом случае мы вправе рассчитывать, что наш гравел будет весить в районе 10 кг, а то и меньше, что очень даже неплохо для велосипеда такой проходимости. Вес и скорость, мы помним, достались ему в наследство от шоссейника.

Зачем гнутый руль?

Что еще гравел унаследовал от шоссейного велосипеда, так это руль-баран. Некоторые смотрят на него скептически, отдавая предпочтение прямому флэтбару или райзеру. И совершенно напрасно. У шоссейного руля есть неоспоримые преимущества. Как минимум он правильной ширины: рули по 70 см имеют смысл на сложных трейлах, где рулежка решает, но при менее специфичных покатушках вам будет куда удобнее ехать с руками, расставленными на ширине плеч, а не так, будто вы пытаетесь охватить фитбол в спортзале. Но самое главное преимущество «барана» — вариация хватов. Переместить кисти рук, взяться за руль снизу, сверху, за ручки — все это возможность разгрузить мышцы, не допустить болезненных ощущений при долгих поездках. В общем, попробуйте обязательно: войдете во вкус — за уши будет не оттащить, это точно.





Еще один важный момент — вынос, а именно его длина и высота. Не бойтесь экспериментировать с этим: рулевая колонка велосипеда сделана таким образом, что вынос можно переставлять выше или ниже, к тому же не проблема найти модель подлиннее или покороче. Также подкорректируйте положение седла, найдите оптимальную для себя посадку, и долгие велопоездки перестанут быть проблемой.

Тормоза

Когда речь заходит о байках, которые предполагается использовать на бездорожье, дисковые тормоза по умолчанию считаются наилучшим выбором. В случае с гравелами есть и еще один нюанс. Навесное оборудование этому типу велосипедов во многом досталось от шоссейной ветки велосипедного строительства. Не так давно производители, в частности Shimano и Campagnolo, выпустили специфичные классы оборудования: GRX и Ekar соответственно. Но шоссейные калиперы на гравелах использовать невозможно — слишком широкая резина. Кантилеверные тормоза решали вопрос, но не получили должного технического развития. Так что на вашем гравеле будут дисковые тормоза, и точка, никакой альтернативы. Ну и ладно, в данном случае диски действительно органично вписываются в общую концепцию велосипеда.

Другое дело, какие тормоза выбрать. Варианта два. Первый, бюджетный — это дисковая механика. То есть тормозные колодки приводятся в движение металлическим тросом. Такой механизм очень прост в обслуживании и настройке, в меру надежен и, как правило, недорог в эксплуатации. Есть и нюансы: в некоторых моделях, к примеру, движется только одна колодка, прижимая диск к другой. В любом случае тормозить велосипед будет, но от идеала такой механизм далек, экстренных ситуаций лучше избегать.

Дисковые гидравлические тормоза — это нечто, пришедшее в велоспорт от других, тяжелых видов транспорта. Такая система торможения считается наиболее современной, технически сложной, дорогой, но при этом эффективной. Колодки сжимаются под воздействием гидравлической жидкости. Не нужно бояться, что в неподходящий момент гидролиния порвется — все это страшилки для любителей такого жанра. Ничего с гидравликой не случится, скорее колодку заклинит, если тормоза не обслуживать хотя бы время от времени, но это риск для любой технологии. Поэтому выбор для многих очевиден, все опять же сводится к возможностям бюджета.

Если сравнивать с другими классами велосипедов, то в любых горных моделях диски прижились уже очень давно, а шоссейный велоспорт буквально за два-три года также почти полностью перешел на эту сторону. И если в случае с шоссейниками все не так однозначно (никуда не исчезла проблема перегрева, отвратительного визжания, да и в целом многие считают эту технологию избыточной для шоссе), то для гравелов диски — это плоть от плоти. Для бездорожья надежнее дисков еще ничего не придумали, а вопросов с перегревом и прочими «болячками», выявленными на скоростных шоссейных спусках, просто не существует в другом жанре — не те скорости.





Количество звезд

Еще одно ноу-хау, которое маркетологи безуспешно пытались продать шоссейному велоспорту, — одна звезда спереди, то есть односкоростная система. Не пошло: скоростной диапазон слишком широк и слишком разнится в зависимости от рельефа. Зато для гравела все совсем иначе. Иметь одну звезду спереди — значит в какой-то мере сузить свой выбор. Но он все равно останется достаточным: трудно представить ситуацию, когда набора из 42 или даже 44 спереди и 11—42 сзади будет мало как начинающему, так и продвинутому велолюбителю. К тому же простота конструкции вас однозначно порадует: сэкономите на переднем переключателе.

Если же намерены гонятся не на шутку, меняя тип покрытия с асфальта на бездорожье, то можно обратить внимание и на велосипеды с двухскоростными системами. Традиционно в таких моделях спереди устанавливают звезды на 46—36, что закрывает вопрос с передаточным соотношением на любом рельефе.

Хотя общая тенденция для вида — меньше звезд спереди и больше звезд сзади. 13-скоростные кассеты уже не редкость, но, в отличие от разных видов систем, число звезд сзади никак не отражается на оснастке велосипеда.





Родство с циклокроссом

Ну и пару слов о том, на что влияет геометрия рамы. Гравел является велосипедом для всех, потому что не создавался как исключительно спортивный снаряд. Возьмите шоссейник: там изначально предполагается низкая и вытянутая посадка для достижения наилучших мощностно-скоростных характеристик гонщика. В результате бедолага сидит согнувшись в три погибели, не имея даже возможности нормально поднять голову.

Массы так не хотят, массы так не поедут. Поэтому в гравелах геометрия рамы укороченная, что позволяет сидеть прямее и выше, то есть удобнее.

Производители в этом смысле оказались на перепутье. Мало кто с нуля стал разрабатывать гравел для собственного модельного ряда. Создание велосипеда — процесс непростой, а результат всегда неопределенен: зайдет новинка или не зайдет, какими в принципе будут тренды в этом направлении. Понимая это, индустрия пошла другим путем. У кого чего удачного в линейке было, тот это и попытался адаптировать. К примеру, берет именитый велобренд удачную модель шоссейного велосипеда. Укорачивает раму и расширяет зазоры для того, чтобы помещались широкие колеса, — гравел. У другого был хороший циклокросс. Путем легких переработок из циклокросса получается все тот же гравел — удобно же. Главное, название придумать, чтобы про adventure и endurance.

Кстати, пару слов о циклокроссах. Кто поопытнее, наверняка с самого начала беседы критически вскинул бровь, заметив некоторое явное сходство между двумя типами велосипедов. Расслабьтесь, гравел — он попроще, подоступнее. Циклокросс, как и шоссейник, остается узкоспециализированным спортивным снарядом с соответствующими безжалостными требованиями к спортсмену в плане подготовки (в том числе это касается посадки). Но если за плечами есть некоторый опыт, можно присмотреться и к циклокроссам — сходств и правда немало.