До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей

Источник материала: Onliner «Совместный ремонт объединяет, семья становится дружнее, а к ремонту, сделанному своими руками, отношение становится более бережным и ценным», — пишут наши сегодняшние участники «Ремонта за копейку» и показывают, что им удалось сделать в старой двухкомнатной квартире за относительно небольшие деньги. Этой историей мы завершаем очередной этап нашего конкурса и совсем скоро подведем итоги. Но на этом мы не заканчиваем: у вас еще есть шанс поучаствовать и выиграть тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Свои истории присылайте на dm@onliner.by .

Два года назад мы купили долгожданную квартиру на вторичном рынке в красивом городе Бресте. Сказать, что квартира была в «убитом» состоянии, — не сказать ничего. Однако мы сделали этот выбор, так как такое жилье стоит дешевле, нежели квартиры с красивым названием «евроремонт», в которых на кривой скрипучий пол просто положен ламинат, а на кривые сыпучие стены поклеены обои.

















С самого начала решили, что ремонт полностью будем делать руками мужа, ну и не без моей помощи, конечно! Не зря же был придуман девиз «Не хочешь — заставим, не умеешь — научим!». К помощи специалистов пришлось прибегать только при монтаже натяжных потолков и вставке окон. А так основным и лучшим помощником стал всемогущий Ютуб.

После покупки квартиры сразу же въехали, чтобы больше не отдавать деньги за съемное жилье. В наследство от предыдущего хозяина осталась неплохая входная дверь и одно окно в гостиной.

Первым делом подали документы на перепланировку: решили снести кладовки-шкафы в кухне и коридоре, за счет чего удалось увеличить площадь кухни с 8 квадратных метров до 11.

Далее занялись заменой окон, выравниваем полов, заменой лагов и проводки, выравниваем стен (где-то штукатурили, где-то клеили гипсокартон). Положили плитку, в кухне сделали теплый пол.

















Плитку и сантехнику покупали либо отечественного производителя, либо в строительных магазинах по акциям/скидкам/рассрочкам.









Обои также экономсегмента, краску для стен покупали более качественную. К сожалению, нет фото каждого шага ремонтных работ, так как муж делал бóльшую часть, когда был дома один, а иногда и просто не до этого было — работа кипела и днем, и ночью.









Конечно, огромная часть денежных средств ушла на черновые работы, которых по факту не видно. Но радости не было предела, когда шаг за шагом дело продвигалось и стали видны первые результаты нашего труда. Наше «гнездышко» становилось уютнее и красивее.









На весь ремонт (черновые работы, чистовая отделка, сантехника, кухня и техника, встроенные шкафы) ушло 15 000 рублей:

Черновые работы (выравнивание полов, стен, проводка, замена лагов, шурупы, анкеры, штукатурка и т. д.) 2635 Плитка, клей для плитки, теплый пол на кухне 1350 Обои, клей для обоев (гостиная и спальня) 350 Двери (5), окна (2 + балконная дверь) 1800 Краска для коридора, кухни (гипсовый кирпич для одной стены на кухне), краска для радиаторов 195 Сантехника (унитаз, инсталляция, ванна, умывальник, смеситель, полотенцесушитель) 1285 Кухня и мебель для нее (сама кухня, стол, диван) 2445 Техника для кухни (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, мойка, смеситель) 1110 Потолки и люстры 1100 Материал для изготовления шкафов-купе (в коридоре и спальне) 600 Мебель для спальни и декор (кровать, полки) 750 Ламинат (в т. ч. плинтусы, подложка) 870 Счетчики (газовый и электро) 175 Лоджия 310

В настоящий момент у нас еще не доделана спальня (а именно встроенный шкаф, который делаем сами) и потолок. Но это вопрос ближайшего месяца и 500 рублей. Дело осталось за малым!





И осталось купить новую мебель в гостиную. Там пока наше старое нажитое имущество, а с ним можно жить еще много лет.





В итоге у нас получилась уютная квартира с бюджетным ремонтом, сделанным своими руками.

















Лоджию с выходом из спальни решили не захламлять, а сделать уютным местом для отдыха.













Так как мы стали обладателями квартиры на 1-м этаже, у нас есть под окошком клумба, которую захотелось облагородить. А поскольку в доме живут в основном пенсионеры, здесь должно быть все огорожено заборчиком. Мы не стали отходить «от моды»: нарезали доски, покрасили, поставили забор и сделали клумбочку из газонной травы и пары кустов цветов, которые будут радовать глаз из окна.





Из лайфхаков хочется выделить следующие моменты:

Теплый пол — хорошая вещь. Мы сделали на кухне, а вот в коридоре под небольшим куском плитки не сделали, и это большая ошибка, так как для зимы и сушки обуви было бы отличным вариантом. Вам не нужна черная половая плитка, если вы не любитель мыть пол 100500 раз в день. За батареями мы также положили плитку, что в разы удобнее, чем, например, поклейка обоев или покраска стен в этом месте. Что-то можно купить на сайтах, где продают хорошие новые материалы. Например, из новостроек: так мы за копейки купили балконную раму, полотенцесушитель и столешницу для ванной. Бывало, попадали на хорошие уцененные товары. Так купили кухонный стол (чтобы найти в нем нюанс, нужно постараться). Попробуйте сами сделать встроенные шкафы. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, зато экономит бюджет как минимум в два раза! Благо в больших строительных магазинах можно заказать распил по своему размеру. Таким образом мы сделали шкаф в прихожей и делаем в спальне! Все, что раньше не делали, — вполне реально сделать. Ютуб в помощь.

А вообще, совместный ремонт объединяет, семья становится дружнее, а к ремонту, сделанному своими руками, отношение становится более бережным и ценным.

Читайте также: