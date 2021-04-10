ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей

10.04.2021 08:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

«Совместный ремонт объединяет, семья становится дружнее, а к ремонту, сделанному своими руками, отношение становится более бережным и ценным», — пишут наши сегодняшние участники «Ремонта за копейку» и показывают, что им удалось сделать в старой двухкомнатной квартире за относительно небольшие деньги. Этой историей мы завершаем очередной этап нашего конкурса и совсем скоро подведем итоги. Но на этом мы не заканчиваем: у вас еще есть шанс поучаствовать и выиграть тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Свои истории присылайте на dm@onliner.by.

Два года назад мы купили долгожданную квартиру на вторичном рынке в красивом городе Бресте. Сказать, что квартира была в «убитом» состоянии, — не сказать ничего. Однако мы сделали этот выбор, так как такое жилье стоит дешевле, нежели квартиры с красивым названием «евроремонт», в которых на кривой скрипучий пол просто положен ламинат, а на кривые сыпучие стены поклеены обои.

До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей
До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей
До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей
До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей

С самого начала решили, что ремонт полностью будем делать руками мужа, ну и не без моей помощи, конечно! Не зря же был придуман девиз «Не хочешь — заставим, не умеешь — научим!». К помощи специалистов пришлось прибегать только при монтаже натяжных потолков и вставке окон. А так основным и лучшим помощником стал всемогущий Ютуб.

После покупки квартиры сразу же въехали, чтобы больше не отдавать деньги за съемное жилье. В наследство от предыдущего хозяина осталась неплохая входная дверь и одно окно в гостиной.

Первым делом подали документы на перепланировку: решили снести кладовки-шкафы в кухне и коридоре, за счет чего удалось увеличить площадь кухни с 8 квадратных метров до 11.

Далее занялись заменой окон, выравниваем полов, заменой лагов и проводки, выравниваем стен (где-то штукатурили, где-то клеили гипсокартон). Положили плитку, в кухне сделали теплый пол.

До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей
До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей
До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей
До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей

Плитку и сантехнику покупали либо отечественного производителя, либо в строительных магазинах по акциям/скидкам/рассрочкам.

До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей
До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей

Обои также экономсегмента, краску для стен покупали более качественную. К сожалению, нет фото каждого шага ремонтных работ, так как муж делал бóльшую часть, когда был дома один, а иногда и просто не до этого было — работа кипела и днем, и ночью.

До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей
До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей

Конечно, огромная часть денежных средств ушла на черновые работы, которых по факту не видно. Но радости не было предела, когда шаг за шагом дело продвигалось и стали видны первые результаты нашего труда. Наше «гнездышко» становилось уютнее и красивее.

До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей
До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей

На весь ремонт (черновые работы, чистовая отделка, сантехника, кухня и техника, встроенные шкафы) ушло 15 000 рублей:

Черновые работы (выравнивание полов, стен, проводка, замена лагов, шурупы, анкеры, штукатурка и т. д.) 2635
Плитка, клей для плитки, теплый пол на кухне 1350
Обои, клей для обоев (гостиная и спальня) 350
Двери (5), окна (2 + балконная дверь) 1800
Краска для коридора, кухни (гипсовый кирпич для одной стены на кухне), краска для радиаторов 195
Сантехника (унитаз, инсталляция, ванна, умывальник, смеситель, полотенцесушитель) 1285
Кухня и мебель для нее (сама кухня, стол, диван) 2445
Техника для кухни (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, мойка, смеситель) 1110
Потолки и люстры 1100
Материал для изготовления шкафов-купе (в коридоре и спальне) 600
Мебель для спальни и декор (кровать, полки) 750
Ламинат (в т. ч. плинтусы, подложка) 870
Счетчики (газовый и электро) 175
Лоджия 310

В настоящий момент у нас еще не доделана спальня (а именно встроенный шкаф, который делаем сами) и потолок. Но это вопрос ближайшего месяца и 500 рублей. Дело осталось за малым!

До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей

И осталось купить новую мебель в гостиную. Там пока наше старое нажитое имущество, а с ним можно жить еще много лет.

До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей

В итоге у нас получилась уютная квартира с бюджетным ремонтом, сделанным своими руками.

До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей
До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей
До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей
До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей

Лоджию с выходом из спальни решили не захламлять, а сделать уютным местом для отдыха.

До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей
До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей
До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей

Так как мы стали обладателями квартиры на 1-м этаже, у нас есть под окошком клумба, которую захотелось облагородить. А поскольку в доме живут в основном пенсионеры, здесь должно быть все огорожено заборчиком. Мы не стали отходить «от моды»: нарезали доски, покрасили, поставили забор и сделали клумбочку из газонной травы и пары кустов цветов, которые будут радовать глаз из окна.

До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей

Из лайфхаков хочется выделить следующие моменты:

  1. Теплый пол — хорошая вещь. Мы сделали на кухне, а вот в коридоре под небольшим куском плитки не сделали, и это большая ошибка, так как для зимы и сушки обуви было бы отличным вариантом.
  2. Вам не нужна черная половая плитка, если вы не любитель мыть пол 100500 раз в день.
  3. За батареями мы также положили плитку, что в разы удобнее, чем, например, поклейка обоев или покраска стен в этом месте.
  4. Что-то можно купить на сайтах, где продают хорошие новые материалы. Например, из новостроек: так мы за копейки купили балконную раму, полотенцесушитель и столешницу для ванной.
  5. Бывало, попадали на хорошие уцененные товары. Так купили кухонный стол (чтобы найти в нем нюанс, нужно постараться).
  6. Попробуйте сами сделать встроенные шкафы. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, зато экономит бюджет как минимум в два раза! Благо в больших строительных магазинах можно заказать распил по своему размеру. Таким образом мы сделали шкаф в прихожей и делаем в спальне!
  7. Все, что раньше не делали, — вполне реально сделать. Ютуб в помощь.

А вообще, совместный ремонт объединяет, семья становится дружнее, а к ремонту, сделанному своими руками, отношение становится более бережным и ценным.

Читайте также:

Комфортный отдых на даче в компании друзей или семьи. Садовая мебель в Каталоге


Кресло GreenDeco 9840279
основание - сталь; сиденье: 850×800 мм, материал: ткань
449 р.
3 предложения
Стол Ikea Сальтхольмен 403.761.76
стол: 650×650×710 мм, основание - сталь, столешница - сталь
118 р.
6 предложений
Кресло-качалка Olsa Нарочь с238
основание - сталь; сиденье: 1100×620 мм, материал: ткань
106 р.
4 предложения
Набор садовой мебели Koopman 42280030
диван + 2 кресла + столик, основание - пластик, столешница - пластик, материал: ткань
432 р.
4 предложения
Сравнить эти товары →
Вся мебель для отдыха на даче

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Совместный ремонт объединяет, семья становится дружнее, а к ремонту, сделанному своими руками, отношение становится более бережным и ценным», — пишут наши...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самый стильный дедушка в интернете: 75-летний словенец копирует в своем Instagram образы звезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by