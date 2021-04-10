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До и после. Посмотрите, как семья преобразила «убитую» квартиру, потратив 15 тысяч рублей
Источник материала: Onliner
«Совместный ремонт объединяет, семья становится дружнее, а к ремонту, сделанному своими руками, отношение становится более бережным и ценным», — пишут наши сегодняшние участники «Ремонта за копейку» и показывают, что им удалось сделать в старой двухкомнатной квартире за относительно небольшие деньги. Этой историей мы завершаем очередной этап нашего конкурса и совсем скоро подведем итоги. Но на этом мы не заканчиваем: у вас еще есть шанс поучаствовать и выиграть тысячу рублей от нашего спонсора —
Два года назад мы купили долгожданную квартиру на вторичном рынке в красивом городе Бресте. Сказать, что квартира была в «убитом» состоянии, — не сказать ничего. Однако мы сделали этот выбор, так как такое жилье стоит дешевле, нежели квартиры с красивым названием «евроремонт», в которых на кривой скрипучий пол просто положен ламинат, а на кривые сыпучие стены поклеены обои.
С самого начала решили, что ремонт полностью будем делать руками мужа, ну и не без моей помощи, конечно! Не зря же был придуман девиз «Не хочешь — заставим, не умеешь — научим!». К помощи специалистов пришлось прибегать только при монтаже натяжных потолков и вставке окон. А так основным и лучшим помощником стал всемогущий Ютуб.
После покупки квартиры сразу же въехали, чтобы больше не отдавать деньги за съемное жилье. В наследство от предыдущего хозяина осталась неплохая входная дверь и одно окно в гостиной.
Первым делом подали документы на перепланировку: решили снести кладовки-шкафы в кухне и коридоре, за счет чего удалось увеличить площадь кухни с 8 квадратных метров до 11.
Далее занялись заменой окон, выравниваем полов, заменой лагов и проводки, выравниваем стен (где-то штукатурили, где-то клеили гипсокартон). Положили плитку, в кухне сделали теплый пол.
Плитку и сантехнику покупали либо отечественного производителя, либо в строительных магазинах по акциям/скидкам/рассрочкам.
Обои также экономсегмента, краску для стен покупали более качественную. К сожалению, нет фото каждого шага ремонтных работ, так как муж делал бóльшую часть, когда был дома один, а иногда и просто не до этого было — работа кипела и днем, и ночью.
Конечно, огромная часть денежных средств ушла на черновые работы, которых по факту не видно. Но радости не было предела, когда шаг за шагом дело продвигалось и стали видны первые результаты нашего труда. Наше «гнездышко» становилось уютнее и красивее.
На весь ремонт (черновые работы, чистовая отделка, сантехника, кухня и техника, встроенные шкафы) ушло 15 000 рублей:
В настоящий момент у нас еще не доделана спальня (а именно встроенный шкаф, который делаем сами) и потолок. Но это вопрос ближайшего месяца и 500 рублей. Дело осталось за малым!
И осталось купить новую мебель в гостиную. Там пока наше старое нажитое имущество, а с ним можно жить еще много лет.
В итоге у нас получилась уютная квартира с бюджетным ремонтом, сделанным своими руками.
Лоджию с выходом из спальни решили не захламлять, а сделать уютным местом для отдыха.
Так как мы стали обладателями квартиры на 1-м этаже, у нас есть под окошком клумба, которую захотелось облагородить. А поскольку в доме живут в основном пенсионеры, здесь должно быть все огорожено заборчиком. Мы не стали отходить «от моды»: нарезали доски, покрасили, поставили забор и сделали клумбочку из газонной травы и пары кустов цветов, которые будут радовать глаз из окна.
Из лайфхаков хочется выделить следующие моменты:
А вообще, совместный ремонт объединяет, семья становится дружнее, а к ремонту, сделанному своими руками, отношение становится более бережным и ценным.
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