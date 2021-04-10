ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Псаки сообщила о контактах с Россией по ситуации на границе с Украиной

10.04.2021 08:51 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

США взаимодействуют с Россией по поводу ситуации на границе с Украиной на нескольких уровнях.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, передает РБК.

«Мы, конечно же, тесно взаимодействуем, я бы сказала, что мы взаимодействуем на многих уровнях. Как вы знаете, был телефонный разговор с российской стороной на уровне министра обороны на прошлой неделе», — сказала Псаки.

Представитель Белого дома отметила, что американские власти ведут взаимодействие с российской стороной на «еще более низких уровнях». При этом она добавила, что США также продолжают взаимодействовать с европейскими партнерами и союзниками, которые разделяют опасения по поводу «российской агрессии».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных разговоров обсудил с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом необходимость того, чтобы Россия «прекратила свою опасную и безответственную риторику вдоль границ Украины».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об обострении ситуации в Донбассе и обстрелах украинских позиций.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США взаимодействуют с Россией по поводу ситуации на границе с Украиной на нескольких уровнях.
 
Новости дня
Новости разные
 
За шпацыр з парасонамі дзяўчыне далі 25 сутак. Калі прыходзілі па яе, заадно затрымалі яе маму, брата і сястру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by