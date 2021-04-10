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Власти Китая оштрафовали Alibaba на рекордные $2,7 млрд

10.04.2021 08:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Государственное управление по контролю за рынком Китая наложило штраф на компанию Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства, говорится на сайте регулятора.

Размер штрафа составит 4% от объема продаж компании в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 млрд юаней ($ 69,67 млрд по текущему курсу). Таким образом, Alibaba должна выплатить 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд ), сообщил регулятор.

Расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора», заключил регулятор. «Это негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции», — считает управление.

В марте газета The Wall Street Journal сообщала, что штраф для Alibaba может стать рекордным. В 2015 году американская Qualcomm выплатила за нарушение антимонопольного законодательства $975 млн, этот штраф считался самым крупным корпоративным штрафом.

Китайские власти начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba в конце декабря. Регуляторы проверяли политику «принудительной эксклюзивности» компании, в частности требование Alibaba к партнерам не работать с ее конкурентами, передает РБК.

Позже WSJ сообщила со ссылкой на источники, что власти Китая решили сократить масштабы технологической и финансовой бизнес-империи основателя Alibaba Group Джека Ма. Собеседники газеты говорили, что регулирующие органы сосредоточивают внимание на бизнесе миллиардера в рамках кампании по усилению надзора за все более влиятельной сферой технологий. По их словам, власти планировали «обуздать» бизнесмена.

В начале ноября Ant Group (подразделение Alibaba) должна была выйти на биржи в Гонконге и Шанхае, что стало бы крупнейшим IPO в истории: компания могла привлечь до $34,4 млрд. Однако за два дня до размещения акций Ant Group сообщила, что получила от регуляторов Китая сообщение о его приостановке «из-за существенных вопросов».

 
 
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Государственное управление по контролю за рынком Китая наложило штраф на компанию Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного...
 
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