Тихановская ищет посредников для переговоров с режимом

Источник материала: АФН

В настоящее время «международные друзья» работают над поиском договороспособных представителей режима, с которыми белорусская оппозиция будет вести переговоры, одновременно идет поиск сильных посредников.

Об этом заявила Светлана Тихановская во время прямого эфира на Youtube.

Помимо этого, по ее словам, идет поиск сильных посредников. «Понятно, что режим не идет напрямую на переговоры с белорусским обществом. Поэтому мы ищем выход на международные структуры, чтобы они были посредниками в этих переговорах. То есть, не должны быть переговоры между Евросоюзом и режимом, либо Евросоюзом и Россией. Это должны быть переговоры между режимом и белорусским сообществом, только так. Но для того, чтобы договоренности, которые будут достигнуты на этих переговорах, выполнялись, нам нужны гарантии. И вот эти гарантии нам могут предоставить такие страны как Германия, США, Франция, Россия, Швейцария», — пояснила Тихановская.

На вопрос, кто будет представлять белорусское общество на переговорах с властями, политик заявила, что сейчас это обсуждается с Координационным советом по урегулированию политического кризиса, передает Белапан .

«Этот вопрос как раз и обсуждается с Координационным советом, потому что он был создан изначально как переговорная площадка. И как раз сегодня мы пытались определить те критерии, по которым люди будут выдвигаться, как переговорщики», — сообщила Тихановская.

Она отметила, что конкретного списка фамилий у нее еще нет. «И понятное дело, что они озвучиваться не будут до последнего в целях безопасности. Но такая задача поставлена. Мы список готовим», — сказала белорусский демократический лидер.

Тихановская уверена, что переговоры рано или поздно, так или иначе, но состоятся. «Но как бы там не повернулся ход событий, мы все равно эту стадию переговоров не перешагнем», — считает она.

При этом она вновь подчеркнула, что главное условие, чтобы эти переговоры состоялись — это освобождение политзаключенных.

Инициативу белорусского демократического лидера о проведении переговоров с представителями власти при международном посредничестве ранее поддержали в США, Германии, Норвегии, Литве, Словении, Финляндии, Швеции и Австрии. Парламентская ассамблея ОБСЕ, США и ЕС выразили готовность помогать в организации диалога.