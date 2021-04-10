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ЕС проверит безопасность вакцины Johnson & Johnson

10.04.2021 08:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверит информацию о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины Johnson & Johnson, прежде чем препарат действительно начнут применять в Евросоюзе.

Об этом EMA сообщило в пятницу, 9 апреля.

Как уточняется в сообщении агентства, речь идет о возникновении тромбозов после прививки. Вакцина американской фармкомпании Johnson & Johnson получила допуск Еврокомиссии для использования в ЕС в марте этого года, передает DW.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что в американском штате Северная Каролина пункт вакцинации против COVID-19 был временно закрыт после того, как у нескольких человек проявились побочные эффекты после прививки вакциной J&J. Днем ранее такие же меры последовали в штате Денвер, где пациенты после прививки этим препаратом жаловались на головокружение и тошноту.

В отличие от большинства других вакцин, прививка препаратом J&J должна быть сделана только один раз, поэтому доступ к вакцине могут получить больше людей. Кроме того, для хранения и транспортировки вакцины J&J не требуются сверхнизкие температуры. Подобно вакцинам AstraZeneca и "Спутник V", препарат J&J является векторной вакциной.

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) зарегистрировало вакцину J&J в феврале 2021 года. Результаты 3-й фазы клинических испытаний указывают на то, что данный препарат уменьшает риск заболевания ковидом средней и тяжелой степени на 66% после четырех недель с момента вакцинации.

 
 
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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверит информацию о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины Johnson & Johnson, прежде чем препарат действительно...
 
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