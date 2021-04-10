Активист ТБМ арестован в третий раз подряд за репост в соцсетях









Суд проходил по видеосвязи, поскольку Просолович в настоящее время является административно арестованным.





Согласно материалам дела, логотип телеграм-канала, который в октябре 2020 года был официально признан экстремистским, Просолович разместил в конце августа того же года. На суде не было озвучено, какую именно информацию сопровождал данный логотип. Сотрудники Ленинского РОВД обнаружили его в конце марта 2021 года





Активист ТБМ признав вину во вмененном правонарушении, в то же время указывал, что логотип на момент размещения не считался экстремистским. В дальнейшем же он уже не помнил о наличие его у себя в аккаунте.





Просолович просил не наказывать его в очередной раз арестом, ссылаясь на свои болезни, необходимость работать, а также оказывать помощь своей престарелой матери. Административно арестованный также рассказал, что в изоляторе временного содержания он, непонятно почему, находится на “штрафном положении”. Ему не передают передачи, не водят на помывку, не пускают к нему адвоката. По словам общественного активиста, ему отказываются выдавать ручку и бумагу, тем самым препятствуя в написании каких-либо обращений.





Адвокат Просоловича передала суду ходатайство от Могилевской городской организации ТБМ о мягком наказании для их члена.





Однако судья Полякова решила наказать активиста семисуточным арестом.





Отметим, что это уже третий суд в отношении Анатолия Просоловича с конца марта за репосты в социальных сетях. Будучи задержанным 27 марта, он был осужден на семь суток ареста по обвинению в подобном правонарушении – размещении в своем аккаунте в Facebook видео о выставке в Токио с логотипом Nexta. Аналогичный срок ареста он получил 2 апреля за размещение в той же соцсети документального фото с изображением военнослужащего в форме гитлеровской армии. Это было признано распространением нацистской символики.





Таким образом общий назначенный Анатолию Просоловичу срок административного ареста уже составляет 21 день.



