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"Военные нужды". Байден запросил 715 млрд долларов на сдерживание РФ и Китая

10.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Джо Байден запросил у конгресса 715 млрд долларов на военные нужды. В частности деньги пойдут на "сдерживание России и Китая".





Об этом свидетельствует проект бюджета США на 2022 финансовый год.
 
Байден предложил конгрессу выделить на военные нужды страны 715 млрд долларов.

"Запрос отдает приоритет необходимости противодействовать угрозе со стороны Китая, а также сдерживать дестабилизирующее поведение России", - указано в документе.

Среди других целей финансирования оборонного ведомства указаны поддержка исследований, оптимизация военного судостроения и модернизация сил ядерного сдерживания.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел два отдельных телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. В ходе бесед они обсудили наращивание российских войск на границе Украины.

Напомним, США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать Украине свою поддержку.
 
 
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Президент США Джо Байден запросил у конгресса 715 млрд долларов на военные нужды. В частности деньги пойдут на "сдерживание России и Китая".
 
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