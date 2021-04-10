Золотовалютные резервы убывают не по плану

пишет TUT.BY. Впереди — ощутимые выплаты по госдолгу в иностранной валюте, высокие девальвационные ожидания населения и бизнеса и неопределенность возможностей по привлечению внешнего финансирования,TUT.BY.





Эксперт BEROC Катерина Борнукова оценила, насколько критично снижение ЗВР и какие остались источники их пополнения.





Скорость снижения ЗВР опережает планы





За прошлый год с учетом потрясений на валютном рынке и стремления Нацбанка поддержать рубль ЗВР сократились на 1,9 млрд долларов (20,5%). За 1 квартал этого года без каких-то непредвиденных обстоятельств и шоков запасы снизились на 529 млн долларов (7,3%).





Нацбанк ранее предупреждал, что сокращение золотовалютных резервов в этом году будет связано в основном с выполнением обязательств по валютному госдолгу, которые составят 3,3 млрд долларов. В результате, по планам регулятора, к концу 2021 года ЗВР могут сократиться до 6 млрд долларов в эквиваленте, но не должны упасть ниже.





— Пока мы этот график выполняем с опережением. И если ЗВР будут снижаться такими же темпами, то мы опустимся ниже 6 млрд долларов, — отмечает академический директор Исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова.





Источников пополнения золотовалютных запасов немного





Одним из источников пополнения ЗВР на протяжении нескольких лет было население: люди несли в банки около 1−2 млрд долларов в год валютных сбережений и денег из-за границы. Но в 2020-м ситуация изменилась — население стало чистым покупателем иностранной валюты . Предпосылок для преломления сложившегося тренда пока не видно, отмечает эксперт BEROC.





— Население перестает покупать валюту так интенсивно, как это было в марте или в августе 2020 года, когда на удовлетворение спроса на внутреннем рынке [из запасов] ушло примерно по миллиарду долларов, но тенденция, что население не является чистым продавцом, с нами остается.





Сейчас золотовалютные запасы пополняются за счет притока валюты от внешнеэкономической деятельности. Ситуация на внешних рынках оказалась благоприятной для Беларуси, в результате чего в начале года экспорт по стоимости превышает импорт.





— Теоретически ЗВР должны увеличиваться, но поскольку у нас одновременно с этим большие выплаты по внешнему долгу и его обслуживанию, то ЗВР не растут, — объясняет экономист.





Еще одним источником пополнения ЗВР обычно выступают иностранные кредиты. В этом году власти также рассчитывали на привлечение дополнительного финансирования на внешних рынках. Однако эти возможности ограничены в первую очередь в силу сложившейся политической ситуации.





— Из подтвержденного мы ждем только вторую половину транша российского кредита. Но он будет в российских рублях, то есть эти деньги в ЗВР не пойдут, так как российский рубль не формирует международные резервы, — комментирует экономист.





Ситуация с запасами некритическая, если не будет новых шоков





— В складывающихся экономических условиях прогнозируемое снижение золотовалютных резервов до величины, эквивалентной не менее 2 месяцам импорта товаров и услуг, не несет чрезмерных рисков для макроэкономической стабильности, — заявлял в начале года первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.





Если ситуация на внешних рынках будет благоприятной, а на внутреннем не случится шоков, которые придется сглаживать за счет средств из ЗВР, то ситуацию с запасами можно назвать некритической, считает эксперт BEROC.





— Но можно представить себе достаточно реалистичную ситуацию, в которой резервы снизятся до более низких величин. Например, в прошлом году две разные ситуации вызвали огромный спрос на валютном рынке. Если это повторится в этом году (а мы сейчас находимся в достаточно уязвимом к шокам положении), то мы можем увидеть более серьезные потрясения на валютном рынке, которые потребуют некоторых трат из золотовалютных резервов, чтобы эту панику на валютном рынке сбить, — говорит Катерина Борнукова.





Кроме невыполнения прогнозных показателей снижение международных резервных активов может быть тревожным звоночком для банковского рынка, который по положению ЗВР будет оценивать способность Нацбанка сглаживать возможные риски и шоки. В то же время ЗВР остаются важным критерием, на которые обращают внимание иностранные кредиторы.