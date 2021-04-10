5 ошибок после разрыва отношений, которые превратят вашу жизнь в кошмар

Источник материала: Tut.by

Расставание, сколько бы ни продлились ваши отношения, всегда тяжелое испытание. Но есть ряд критических ошибок, которые сделают этот процесс еще болезненнее. И вот о чем мы говорим:

1. Продолжать проводить время вместе ("Ведь мы же остались друзьями!")



Fred Moon, unsplash.com

Утверждение о том, что после разрыва можно продолжать оставаться друзьями, спорное, но вот что точно, так это желание таким образом отодвинуть факт разрыва. Продолжать тусоваться с общими друзьями, обедать или ходить в кино — не самая лучшая идея, если вы только что расстались. Эмоциональная привязанность к партнеру усиливается и от сознания ускользает тот факт, что вы уже не вместе. Не делайте так — это сделает все только дольше и больнее.

2. Постоянно находиться на связи и сообщать все-все новости



Anthony Tran, unsplash.com

Если вы каждый день болтаете по телефону или общаетесь в соцсетях, происходит та же подмена понятий и самообман. Вашему бывшему партнеру, возможно, уже совсем не интересно так подробно знать о вашей жизни, а вам стоит отпустить отношения, которым пришел конец.

3. Переспать с первым попавшимся



Sydney Sims, unsplash.com

Только в кино случайная связь и мутная ночь после пары бокалов превращается в любовь всей жизни. В реальности на утро ждет разочарование, злость на саму себя и еще большая тоска по тем временам, когда вы с бывшим еще были вместе. Не стоит думать, что можно так быстро выбросить из головы одного человека, просто переспав с другим. Горевать — нормально, ненормально пытаться доказать себе или кому-то, что вы-то точно в одиночестве не останетесь. Не останетесь, только всему свое время.

4. Сталкерить бывшего партнера

Следить за его соцсетями, геотегами и тем, кому он ставит лайки — последнее дело. Он уже может делать все, что угодно, и вам тоже пора задуматься о собственной жизни.



Anthony Tran, unsplash.com

5. Распускать о бывшем сплетни

Рассказы о том, что это были худшие отношения в вашей жизни (если в реальности они таковыми не были), прежде всего, не красят того, кто их рассказывает. От любви до ненависти один шаг, но чтобы переступить черту и начать новую жизнь, нужно не рассказывать о бывшем ужасные истории, а просто отпустить и дать возможность и ему, и себе самой идти своим путем.