Орлова, Гурченко и другие советские звезды, которые прибегали к услугам пластической хирургии

Источник материала: Tut.by

Сегодня никого не удивишь пластическими операциями, но в Советском Союзе это была малоизвестная и доступная только узкому кругу лиц услуга. Существует даже легенда о том, что Институт красоты, открытый в Москве в 1930 году, создавался в том числе для того, чтобы советские звезды подольше сохраняли свои внешние данные — по примеру звезд Голливуда. В этом материале вспоминаем 5 див советского экрана, которые пользовались услугами пластической хирургии.

Любовь Орлова

Говорить о пластической хирургии в Советском Союзе и не вспомнить Любовь Орлову невозможно. Актриса была буквально помешана на том, чтобы подольше сохранить молодость и красоту, и помимо регулярного ухода за собой неоднократно делала пластические операции.





Эксперты-хирурги сходятся во мнении, что уже в фильме «Весна» 1946 года актриса скорректировала внешность: четкий овал лица, идеальная зона вокруг глаз, не соответствующие реальному возрасту актрисы. Но апогея любовь Орловой к пластике достигла в фильме «Скворец и Лира», где 72-летняя актриса играла 30-летнюю женщину и изо всех сил стремилась соответствовать экранному образу. В этом фильме заметно, как сильно перетянута у актрисы кожа лица и шеи, да и сама Орлова наверняка это понимала, как и ее муж — режиссер Александров. Камера снимает Орлову с максимально щадящих ракурсов, но странные изменения во внешности уже тяжело было скрыть.

Это было заметно и зрителю, и самой актрисе. По одной из версий она же и запретила выпускать свой последний фильм на экраны, а впервые он был показан только в 90-е годы.

Марина Ладынина



Фото: uznavanie.ru

Актриса, воплотившая на экранах образ веселой простой девушки, была безусловной народной любимицей. Она, как и Орлова, крайне трепетно относилась к тому, как выглядит на экране, и поэтому в какой-то момент просто решила исчезнуть с экранов, чтобы навсегда остаться в памяти зрителей молодой и привлекательной.



Фото: biographie.ru

Ближе к завершению своей кинокарьеры актриса сделала подтяжку верхних век, что подтверждается ее более поздними редкими фотографиями.

Людмила Гурченко





Ни для кого не секрет, что актриса неоднократно прибегала к хирургическим вмешательствам, особенно болезненной тема улучшения внешности была для нее ближе к концу жизни. Хирург Сергей Кулагов, работавший в Институте красоты, говорил в одном из своих интервью: «Гурченко оперировалась у одного нашего хирурга-дамы, которой уже нет в живых. Она сделала у этого врача несколько операций. Вероятно, делала бы и дальше, но врач умерла. И после ее смерти Людмила Марковна пришла на прием ко мне с той же просьбой — избавить от морщин. Но я ей отказал. Просто не мог найти решения, чтобы Гурченко осталась прежней. Лицо ее настолько уже было трудным. Переделывать работу другого хирурга труднее, но возможно. Но в ее случае уже было несколько операций, не одна… Но важно отметить, что сама Гурченко получала кураж от своих обновлений. Это ей добавляло драйва, уверенности в себе. У многих женщин обостренное желание выглядеть молодо. У Гурченко оно было гиперобостренным. Если бы она не увлекалась пластикой, она бы давно сошла с экрана».

Клара Лучко





Еще одна народная любимица также не обошлась без хирургических улучшений внешности. Эксперты сходятся во мнении, что актриса, скорее всего, делала себе подтяжку верхних век, так как анатомически облада «нависшим» веком, а на фотографиях эта особенность отсутствует, а также подтяжку нижней трети лица и шеи.

Светлана Светличная





Актриса, которой, к сожалению, не так повезло с кинокарьерой, как могло бы, с возрастом не потеряла шарма своей самой громкой роли — привлекательной блондинки из «Бриллиантовой руки». Сейчас актрисе 80 лет, а она выглядит как настоящая дива «золотой эпохи» Голливуда. Сохранить внешность Светличной помогли круговая подтяжка лица и блефароплатика. Но стоит отметить, что она никогда не набирала лишний вес и всегда очень следила за осанкой — а это также играет значительную роль в возрастных изменениях внешности.