ГАИ в выходные отрабатывает участок трассы до границы с Россией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 апр ― Sputnik. В субботу и воскресенье 10 и 11 апреля Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автодороги Р-43 (граница Российской Федерации – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи). Контроль усилен в связи с ростом транспортного потока на выходных, а также с целью предупреждения аварийности, рассказали в областной ГАИ.

Вокруг Минска в эти выходные инспекторы будут нести усиленное дежурство в пределах Клецкого, Копыльского, Слуцкого и Стародорожского районов, уточнили в ГАИ. Основной акцент сделан на местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках в этих районах.

В ходе мероприятия используются как гласные, так и негласные формы несения службы, рассказали в ГАИ. Ранее там уточнили, что представляет собой такой негласный контроль. Речь идет об автомобилях без специальной окраски Госавтонспекции, которые передвигаются в общем транспортном потоке и максимально оборудованы техническими средствами для фиксации нарушений ― фотокамерами и радарами. Такой автомобиль может фиксировать нарушения автомобилистов как одного с ним направления движения, так и встречного.

Нужна ли медсправка, если вас остановила ГАИ

Водительская медицинская справка не обязательна при проверке документов сотрудником Госавтоинспекции, но есть категории водителей, которым необходимо иметь ее при себе.

В частности, наличие медсправки обязательно для водителей, имеющих какие-либо заболевания, которые могут повлиять на вождение. На автомобильных правах таких водителей есть специальный медицинский значок чаши со змеей, это означает, что без медицинской справки такие права будут считаться недействительными, а просроченная справка идентична езде без прав.

Кроме того, есть ряд случаев, в которых водителям необходимо иметь при себе медицинскую справку, не находясь при этом за рулем, о них можно узнать в специальном репортаже Sputnik .

Также в ГАИ напомнили водителям о том, что с 1 января 2020 года им не нужно иметь при себе медсправку при прохождении техосмотра.

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