Как легко и быстро обустроить зону отдыха на участке: советы от ландшафтного дизайнера

Источник материала: Onliner

Хоть апрель пока балует мокрым снегом и ветрами, а не витамином D, самых упрямых белорусов, истосковавшихся по своим участкам, такие мелочи вряд ли остановят. Некоторые особенно фанатичные тут же закопаются в грядках и вылезут оттуда на свет божий только осенью. Таким людям мы хотим напомнить, что загородная жизнь — это не всегда про изнурительный физический труд, но еще и немножко про отдых. Позагорать в шезлонге под палящим солнцем или укрыться от него под садовым зонтом с хорошей книгой, пожарить мясо на гриле и расправиться с ним в компании друзей, сидя в уютном кресле… Чтобы сделать времяпрепровождение на открытом воздухе максимально комфортным, стоит потратить немного времени на то, чтобы обустроить зону отдыха во дворе. Как это лучше сделать, рассказывает дизайнер ландшафтной мастерской Artgarden Дина Захарова.

Зона барбекю

Не у всех есть возможность построить на участке печь-камин — это и по деньгам накладно, и площадь такая конструкция занимает немаленькую. Владельцам компактных двориков дизайнер советует присмотреться к грилю или мангалу.

— Если мы говорим об устройствах на углях и дровах, то при установке важно помнить базовые правила безопасности: не размещать приспособление в ветреном месте, под кронами крупных деревьев, вблизи хозпостроек и, собственно, жилого дома. Лучше всего предусмотреть под него жесткое мощение — красивый камень, плитку, гравийное покрытие. Это довольно практично и надежно. Если хочется расположить мангал или гриль на деревянной террасе, нужно обязательно подложить под него лист из металла или другого жаропрочного материала. Ставить такое приспособление на газон не рекомендую: от высокой температуры трава может выгореть, и останется некрасивое пятно.





Вокруг гриля (особенно если он совмещен с костровой чашей) можно организовать пространство со стульями, столиками-подставками для бокалов и блюд, тканевыми навесами и зонтами. Главное, чтобы расстояние до него было не меньше одного метра. Если аппарат газовый, об этих предосторожностях можно сильно не беспокоиться.





Те, кто не очень любит готовить, но не против посидеть у огня со стаканчиком чего-нибудь да повспоминать былое (возможно, даже под гитару), могут оформить в саду очаг. Для этого подойдет костровая чаша, которую Дина предлагает установить на площадке из гравийной насыпи.









— К ней можно проложить симпатичную пошаговую дорожку из каменных плит. Очень удобный размер — 400×800 или 500×1000 мм. Расстояние между плитами варьируется от 100 до 200 мм — все зависит от длины шага. Чтобы наметить будущую тропинку, мы часто используем следующий прием: вырезаем из картона несколько «плит», располагаем на газоне и просим человека пройтись. Смотрим осевое расстояние и кладем следом камень. Такого типа дорожки хороши еще и тем, что их легко можно устроить на старом участке без каких-либо сложных предварительных работ. Вместо камня можно использовать крупногабаритную тротуарную плитку толщиной 80—100 мм. Такое мощение не требует бетонирования или слоя ЦПС — можно сразу разбивать дорожку на подготовленном дренирующем основании.





Садовая мебель

— Многие выбирают для зоны отдыха деревянную мебель. Ее обладателям следует помнить: чтобы прослужила дольше, такую мебель нужно обрабатывать специальными защитными средствами раз в 2—3 года. Еще один неплохой материал, к тому же долговечный, — искусственный ротанг. Прослужит 5—10 лет. Да и модельный ряд у него довольно широкий. Как вариант можно рассмотреть мебель с веревочным плетением. Удобная и выглядит стильно. Но не следует устанавливать ее под открытым небом, а вот спрятать под навесом или на террасе — отличное решение.









Дизайнер настаивает: все предметы интерьера нужно выбирать из одной коллекции — так гармоничнее. Кроме того, их стилистика и цветовая гамма должны соответствовать архитектуре дома или оформлению сада.

— Если здание выполнено в стиле классицизма, то и мебель должна быть классическая или в стиле арт-деко. С коваными элементами, в пастельных тонах. Если дом деревянный, нельзя использовать ультрасовременную мебель с металлическими и глянцевыми элементами, вместо нее подойдет массивная деревянная или плетеная из ротанга. Можно добавить мягкие яркие подушки с цветочными принтами (если оставляете их на открытом пространстве, они должны быть с тефлоновым покрытием, если под навесом — просто из плотной ткани). Рядом с каркасниками лучше поставить простые кресла и столы без изысканных элементов, характеризующиеся сочетанием металла с текстилем или металла с веревочным плетением.













При выборе садовой мебели Дина рекомендует обращать внимание на:

материал каркаса: хорошо бы, чтобы он был сделан из металлических сплавов или дерева;

вес: конструкция не должна быть слишком тяжелой, чтобы ее можно было без труда перемещать.





Шезлонг

Его, вопреки заблуждениям многих, можно ставить не только у бассейна, но и на деревянный помост или просто на газон. Главное — периодически передвигать, чтобы трава росла равномерно.

Шезлонг должен быть легкими. Ну и удобным, конечно.













Садовые качели или подвесные кресла

Дизайнер советует использовать в оформлении либо первый вариант, либо второй, но никак не сочетать их вместе.

— Подвесные кресла-капли можно разместить прямо на траве. При этом важно не забывать время от времени их переставлять, чтобы на зеленой поверхности не образовывались круги от опоры. Садовые качели желательно устанавливать на какое-то основание — плитку, камень или гравийную насыпь. В последнем случае по краям можно высадить пряные травы — котовник, тимьян, лаванду, шалфей. За день камешек нагревается, и ближе к вечеру растения начинают пахнуть. Получается своего рода ароматерапия.













Гамак

— Хорошо, если у него есть своя опора. Если нет, его можно подвесить на дерево с крупными ветками, на фонарь, столб. Место постарайтесь выбрать такое, чтобы оно находилось в тени, впереди был красивый вид, а не просто забор. В целом гамак — вещь неприхотливая и не требующая дополнительного освещения, мощения.





Батут

Дина напоминает, что батут обычно устанавливают на открытом пространстве, желательно на солнце. Площадка под ним должна быть ровной, лучше всего, если это будет гравий или плитка. Но и трава допускается.

— Два важных момента. Первый — ребенку нужно обеспечить легкий доступ: батут не должен находиться где-то в кустах и т. д. Второй — он должен хорошо просматриваться из зоны, где родители бывают чаще всего.



