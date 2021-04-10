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Класковский: Вождь боится трогать анахроничную систему, чтобы не посыпалась

10.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Партиям в Беларуси разгуляться не дадут. Таково краткое содержание совещания, которое Александр Лукашенко провел 9 апреля, пишет политический обозреватель Александр Класковский.

– Его явно тянет к привычной простой схеме: харизматичный вождь, любящий его народ и — ну да, в семье не без урода — «кучка отморозков», которых принято пинать. Какие еще партии, зачем?

Но проблема в том, что харизма поблекла, былой любви электората не вернуть, а недовольных слишком много, чтобы считать их кучкой отморозков. Сконструированная вождем система стала явно анахроничной. Однако он боится ее трогать, чтобы не посыпалась.

Для вождя плюрализм — плохое, едва ли не бранное слово. Лукашенко боится, что плюрализм развалит страну. Но пока что Беларусь трещит от внутреннего кризиса, порожденного как раз-таки отсутствием политического плюрализма, нежеланием правящей верхушки считаться с волей значительной части общества.

КПСС як узор. Як Лукашэнка бачыць партыйную сыстэму

 
 
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