Озвучили жалобы Бабарико: ему грозили статьей «вплоть до расстрельной»

Источник материала: Салiдарнасць

В четверг и пятницу Верховный суд продолжил рассмотрение дела Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка. После допросов обвиняемых и речи Бабарико, сорвавшей аплодисменты, в суде оглашались материалы дела, пишет TUT.BY .

В материалах, в частности, содержатся жалобы защиты на процессуальные нарушения и нарушения прав Бабарико на предварительном расследовании, направленные в Генпрокуратуру.

К примеру, в суде озвучена жалоба на непроцессуальное общение с Бабарико от августа 2020 года: с обвиняемым проводили беседы в отсутствие и без уведомления защитников и оформления процессуальных документов. В жалобе указано на два эпизода в июле и августе 2020 года.

В ходе этих бесед руководитель следственной группы по делу предпринимал попытки дискредитации адвокатов Виктора Бабарико, «давая субъективную негативную оценку их профессиональным качествам и действиям в процессе ведения защиты», указывая, что они вредят подзащитному. В случае отказа Бабарико от дачи показаний ему угрожали приговором в виде лишения свободы на срок не менее трех четвертых от 15 лет.

В жалобе также со слов Виктора Бабарико указано, что в беседе после выборов следователь утверждал, что подзащитный якобы «затеял игру в президентство» и что «это вылилось в демонстрации, где погибли люди», мол, теперь «совсем другие игрища», и в связи с этим высказал намерение переквалификации выдвинутых Бабарико обвинений на статью «вплоть до расстрельной», при этом говорилось про «государственный переворот, повлекший человеческие жертвы».

Жалоба адресована Генпрокуратуре, ее передали для рассмотрения в следственное управление КГБ, и там посчитали необоснованной.

Также в пятницу в суде допрашивали свидетеля Геращенко, учредителя коммерческих фирм, который утверждает, что передавал взятки менеджменту банка. Его привезли в суд из СИЗО КГБ, он давал показания в наручниках.

В СИЗО Геращенко остается по уголовному делу, которое было возбуждено в июне 2020-го в отношении Бабарико, топ-менеджеров банка, бизнесменов и других лиц по уклонению от уплаты налогов.

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