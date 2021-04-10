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МВД: Хлоркой не пытают, ее используют для профилактики коронавируса
10.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В МВД сообщили, что в изоляторах временного содержания Минска и Жодино провели проверки после публикаций рассказов освободившихся оттуда людей об условиях содержания.
В частности председатель ОГП Николай Козлов, который 15 суток провел на Окрестина, рассказал
МВД
– Претензии оказались очередным массовым вбросом. Подтверждение тому: опрос сокамерников тех, кто жаловался на «пытки» хлоркой. Еще один достоверный факт — ни у кого из постояльцев ожогов глаз, затрудненного дыхания или других симптомов отравления этим веществом нет! Равно как не зафиксировано и фактов обращения за медицинской помощью по таким поводам.
В МВД заявили, что в рамках проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения COVID-19 все помещения регулярно обрабатываются дезсредствами на основе хлорки, разбавленной в необходимой пропорции. По данным МВД, в это время людей из камер выводят.
Ведомство также опубликовало видео с комментариями сотрудников изолятора, а также нескольких арестантов.
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МВД прокомментировало жалобы на условия в ИВС на Окрестина и в Жодино и показало видео из изолятора.
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