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МВД: Хлоркой не пытают, ее используют для профилактики коронавируса

10.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В МВД сообщили, что в изоляторах временного содержания Минска и Жодино провели проверки после публикаций рассказов освободившихся оттуда людей об условиях содержания.

В частности председатель ОГП Николай Козлов, который 15 суток провел на Окрестина, рассказал Радыё Свабода о применении хлорки, отсутствии матрасов, постоянно включенном свете, а также переполненности камер. Козлов заявил: когда информация о ситуации с хлоркой вышла за стены ЦИП, приехала съемочная группа БТ, а арестованных начали склонять к заявлениям о том, что ничего подобного не было.

МВД сообщает:

– Претензии оказались очередным массовым вбросом. Подтверждение тому: опрос сокамерников тех, кто жаловался на «пытки» хлоркой. Еще один достоверный факт — ни у кого из постояльцев ожогов глаз, затрудненного дыхания или других симптомов отравления этим веществом нет! Равно как не зафиксировано и фактов обращения за медицинской помощью по таким поводам.

В МВД заявили, что в рамках проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения COVID-19 все помещения регулярно обрабатываются дезсредствами на основе хлорки, разбавленной в необходимой пропорции. По данным МВД, в это время людей из камер выводят.

Ведомство также опубликовало видео с комментариями сотрудников изолятора, а также нескольких арестантов.

 
Теги: Минск
 
 
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МВД прокомментировало жалобы на условия в ИВС на Окрестина и в Жодино и показало видео из изолятора.
 
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