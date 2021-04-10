Украина легализовала медицинский каннабис

Источник материала: АФН

Кабинет министров Украины постановлением №324 от 7 апреля исключил из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса.

В документе указано, что "к веществам изолированного канабидиола (изолята канабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются".

Оборот психотропные веществ Дронабинол, Набинол (синтетических канабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизованный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств, указано в документе.

"Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен. Респект КМ. Больше нет оснований для фоток страдающих от боли детей, требующих немедленной легализации наркотиков. Правда, вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы", – прокомментировал постановление Кабмина глава комитета по вопросам налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев на своем telegram-канале.

Вопрос легализации медицинского каннабиса был включен в опросник президента Зеленского на парламентских выборах. Эту инициативу поддержали 64% опрошенных.

В Офисе президента заявили, что около 2 млн украинцев нуждаются в медицинском каннабисе. Это может помочь онкобольным, которые сейчас вынуждены принимать более тяжелые и опасные препараты. Также опыт других стран показывает: марихуана может помогать при депрессиях и посттравматических расстройствах.

22 декабря 2020 года глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в правительстве решили включить препараты из медицинского каннабиса в список лекарств, отпускаемых по рецепту ф-1 ("красный рецепт").