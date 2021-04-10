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Вот кто не боится сложностей в бизнесе — смелые истории про секонд-хенд, онлайн-казино и вьетнамское кафе
10.04.2021 09:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Бизнес — это не просто, и есть ниши, которым «достается» больше всех. Но так интереснее! «Про бизнес» продолжает искать смелые истории о бизнесе. Посмотрите, о ком мы писали недавно — это вдохновляет!
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Вот кто не боится сложностей в бизнесе — смелые истории про секонд-хенд, онлайн-казино и вьетнамское кафе
Бизнес - это не просто, и есть ниши, которым «достается» больше всех. Но так интереснее! «Про бизнес» продолжает искать смелые истории о бизнесе.
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