Вот кто не боится сложностей в бизнесе — смелые истории про секонд-хенд, онлайн-казино и вьетнамское кафе

Источник материала: ProBusiness



Teiv, фото из личного архива

Бизнес — это не просто, и есть ниши, которым «достается» больше всех. Но так интереснее! «Про бизнес» продолжает искать смелые истории о бизнесе. Посмотрите, о ком мы писали недавно — это вдохновляет!

«Не хотелось открываться „абы як“, думал, куда я влез?!» Как вьетнамец без опыта запустил кафе в Молодечно

«Моя история больше про удачу, чем про грамотно построенный бизнес», — рассказывает 26-летний вьетнамец Teiv, по-нашему просто Ваня. Пару лет назад он мыл овощи на кухне и вообще не умел готовить, а сегодня владеет кафе ФО-БО в Молодечно и планирует открыть свою сеть азиатских ресторанов в Беларуси.

Удачей он называет то, что смог построить первый серьезный бизнес только на вере в себя и уникальности продукта. Как открыть и развивать бизнес в сегменте HoReCa без знаний, опыта и четкого плана?

⇒ Читайте историю Вани и его ФО-БО



Teiv, фото из личного архива

$ 1 млн на депозите и полтора года подготовки ― как запускалось Grandcasino.by

Онлайн-казино и ставки на спорт запрещены во многих странах — но не в Беларуси. Она легализовала их первой в СНГ, а одним из первых участников рынка стала игорная платформа Grandcasino.by . Почему к ее запуску команда готовилась полтора года, какие трудности стали точками роста и какими мифами окутана эта сфера?

⇒ Узнайте историю запуска легального онлайн-казино



Фото: Дария Гращенкова, probusiness.io

«Привезли чемодан тестов на беременность, а врачи посмеялись». Как друзья более 20 лет строят бизнес на товарах для женщин

Создать с нуля рынок тестов на беременность, увеличить товарооборот в 1000 раз и из «домашней» фирмы вырасти до международной компании со штатом в 50 человек? Совладелица компании по производству и дистрибьюции товаров медицинского назначения «СИНТЕZ» Ирина Корниловская рассказала «Про бизнес» о том, как раз за разом выводить на рынок принципиально новые продукты и добиваться доверия покупателей.

⇒ Узнайте историю Ирины и ее бизнеса





«Если утром не проснулся в 5:30, чтобы забрать вещи — весь бизнес остановится». Как выживает секонд-хенд в глубинке

За последние 4 года в Беларусь ввезли 48,5 тонны одежды секонд-хенд. Это больше чем в 2 раза превышает количество сырья, переработанного всеми текстильными предприятиями Беларуси вместе взятыми. У некоторых сетей секонд-хендов в Минске десятки магазинов, раскрученные аккаунты в Instagram, свои стилисты-амбассадоры. Кажется, что запускать такой бизнес — выгодно.

Но в регионах дело обстоит иначе. Владелец двух региональных секонд-хендов «Премиум» Александр Кукаренко объясняет, что ради средней зарплаты приходится работать с утра до ночи практически в одиночку. Вдобавок со 2 апреля секонд-хендам запретили торговать новой одеждой — можно только той, которая была в употреблении…

⇒ Узнайте историю секонд-хенда из «глубинки»





Нет боли — нет прибыли. Вот как мы разбирали проблемы бизнеса в прямом эфире

Проблемы бизнеса лучше решать сообща — согласны? Перед вами две истории предпринимателей, которые ищут выход из сложной ситуации. Одному не удается найти клиентов, а у другого их так много, что проблем еще больше. Решение этих — типичных! — проблем они искали в прямом эфире вместе с ведущими и экспертами проекта «Рабочая группа».

⇒ Смотрите запись прямого эфира и читайте, как ведущие и эксперты решали бизнес-кейсы наших героев!