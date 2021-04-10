Халезин: По кремлевским планам своим совещанием Лукашенко удар нанес, и достаточно мощный. Сейчас следует следить за реакцией Москвы

пишет директор Белоруского свободного театра Николай Халезин. Совещание по вопросам деятельности политических партий в Беларуси, которое провел Лукашенко, следует рассматривать не только в контексте реакции на объявление Виктора Бабарико и Павла Латушко, но и в контексте белорусско-российских отношений,директор Белоруского свободного театра Николай Халезин.





По итогам этого совещания становится очевидным, что Лукашенко не собирается открывать общественное поле для вступления на него нодотаточно создать защищенную интернет-платформу, на которой в закрытом режиме аккумулирообразованных партий. Удар ли это по инициативам Бабарико и Латушко? Нет. Им достать списки желающих вступить в их структуры, а при удобном случае, когда окно возможностей окажется открытым, оперативно официально зарегистрировать свою партию. Тем более, что очевиден смысл этой работы не в краткосрочной перспективе, а в средне и долгосрочной. Как очевидно и то, что Лукашенко никаким независимым партиям сейчас официально создаваться не позволит.

А вот по кремлевским планам своим совещанием Лукашенко удар нанес, и достаточно мощный. Дело в том, что регистрация партий – это одно из основных условий, выдвигаемое Кремлем и во время первых сочинских соглашений, и вторых. Действие через конституционную реформу, создание парламентской системы управления и регистрация партии, в которую бы вложился Кремль, получив в итоге пророссийского премьер-министра – это и был российский план транзита власти в Беларуси. Через ось «конституция – парламент – правительство – премьер-министр» Москва планировала проложить ковровую дорожку для своего вхождения на белорусский престол, но дорожку теперь придется свернуть, а точнее, то, что от нее осталось после бомбардировки.





Сначала Лукашенко отбомбился по первому элементу этого плана, предъявив обвинение Виктору Бабарико, которого Кремль готов был рассмотреть в качестве допустимого партнера. А теперь наносит по российскому плану второй удар, лишив российскую сторону возможности действовать на поле партийного строительства. Сейчас следует следить за реакцией Москвы, у которой изначально был дефицит планов относительно Беларуси, а теперь она лишается и единственного хоть немного напоминающего реальный.





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