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"Кайрат": у нас долгосрочный контракт с Алексеем Шпилевским, и сам тренер счастлив находиться в составе "желто-черной" семьи

10.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба алматинского "Кайрата" прокомментировала слухи об уходе белорусского наставника Алексея Шпилевского.



"Футбольный клуб "Кайрат" официально заявляет, что не рассматривает кандидатов на пост главного тренера. У клуба долгосрочный контракт с Алексеем Шпилевским, и сам тренер счастлив находиться в составе "желто-черной" семьи", — сообщает пресс-служба алматинцев, пишет Прессбол.

33-летний белорусский специалист трудится в "Кайрате" с января 2019 года. В прошлом сезоне клуб впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана. Летом алматинцам предстоит выступить в квалификационных раундах Лиги Чемпионов.
 
 
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Пресс-служба алматинского "Кайрата" прокомментировала слухи об уходе белорусского наставника Алексея Шпилевского.
 
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