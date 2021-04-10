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«Незыгарь»: Штаб Тихановской готовится к переговорам с Лукашенко. Процесс затянется до октября

10.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Учитывая что Незыгарь он читает, это вполне себе сигнал что "ничто не забыто" из сочинских договорённостей".

«Незыгарь»: Штаб Тихановской готовится к переговорам с Лукашенко. Процесс затянется до октября
"Штаб Тихановской готовится к переговорам с Лукашенко. По словам источника, процесс затянется до октября, пишет ex-press.by. Макей пообещал оппозиции освобождение политических заключённых, регистрацию партий, честные выборы в местные советы и закрытие уголовных дел в отношении лидеров оппозиции.

Взамен Тихановская должна признать Лукашенко победителем выборов. Это даст ему возможность обнулить обязательства по реформам и углублению интеграции. Лоббирует переговоры Германия", - пишет близкий к Кремлю телеграм-канал «Незыгарь».

Это сообщение прокомментировал автор телеграм-канала "Рефлексия и реакция":
 
"Поскольку этот бред наделал шума и полетел репостится/комментироваться, хочется вставить пару копеек.

Важен месседж. Те кто опубликовали это сообщение (а это редакция Незыгаря, либо те кто ему заплатили) подводят читателей к выводу что "Если мы не решим с Лукашенко, то решат они и против нас". На фоне молчания официальных российских СМИ и табу на критику это выглядит аккуратным способом вернуть тему в повестку. Вряд ли это сообщение опубликовали большие друзья АГЛ, скорее наоборот. Учитывая что Незыгарь он читает, это вполне себе аккуратный сигнал что "ничто не забыто" из сочинских договорённостей".
 
 
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"Учитывая что Незыгарь он читает, это вполне себе сигнал что "ничто не забыто" из сочинских договорённостей".
 
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