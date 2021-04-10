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Месяц назад правительство заморозило цены на некоторые продукты. Посмотрели, что с ценами сейчас

10.04.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более месяца назад власти Беларуси решили заморозить цены на некоторые продукты и лекарства. «Белсат» сравнил цены из списка продуктов месяц назад и сейчас.


Продукты первой необходимости. 1 апреля 2021. Фото : ТК / Белсат

Постановление № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости» приняли 23 февраля.

Так, с конца февраля цены на социально значимые товары замораживались, а затем могли повышаться на 0,2% за месяц. Отклоняться от этого ограничения можно по согласованию с комиссией в вопросах государственного регулирования ценообразования при Совете Министров. Выступить с инициативой повысить цены выше лимита могут только государственные структуры.


Продукты питания. 1 апреля 2021. Фото : ТК / Белсат

Список продуктов содержит 62 позиции. Из него мы выбрали 14: манную, рисовую и гречневую крупы, туалетную бумагу (двух видов), овсяные хлопья, творог, сахар, муку, свинину и курятину, молоко, кефир и картофель.

Первый раз продукты купили 1 марта, второй раз – 1 апреля в одном и том же магазине. На удивление, цены на самом деле остались такими же, как и месяц назад. Даже мясо не подорожало ни на копейку.

На том же уровне остались цены на манную крупу, хотя, по данным Белстата, в январе они стоили 1,66 рубля, а уже в феврале – 1,71 рубля. Мы ее приобрели за 1,8 рубля в начале прошлого и этого месяцев. Так сказать, «индекс манки» не изменился.


Продукты питания. 1 апреля 2021. Фото : ТК / Белсат

Экономический обозреватель Константин Скуратович объяснил несвойственное для Беларуси отсутствие подорожания тем, что в экономике не произошло никаких изменений:

«Белорусская экономика оцепенела. Не было роста зарплат, поэтому продавцы не могут и повысить цен, иначе продуктов никто не будет покупать».

По словам эксперта, именно отсутствие движений в экономике, а не сдерживание цен оставило ценники на старом уровне.

Следующую закупку проведем 1 мая, чтобы посмотреть, жива ли экономика и работает ли сдерживание.
 
 
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Более месяца назад власти Беларуси решили заморозить цены на некоторые продукты и лекарства. «Белсат» сравнил цены из списка продуктов месяц назад и сейчас.
 
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