Продавала мазут, как автомобильное дизтопливо — узнали, кто такая Виктория Цуник, экстрадированная из Намибии в Беларусь

По сообщению Генпрокуратуры, Виктория Цуник была доставлена в Минск 30 марта в сопровождении спецконвоя МВД. Примечательно, что в этот день витеблянке исполнилось ровно 60 лет.









Ориентировка на Викторию Цуник на сайте МВД





пишет ННВ. Ведомство отмечает сжатые сроки передачи Цуник, установленные намибийской стороной, сложности с проработкой маршрута этапирования, ограниченность времени для подготовки и перевода дополнительных материалов с целью получения разрешения на транзитную перевозку выданного лица по территории нескольких иностранных государств,ННВ.





Намибийской полицией белоруска была задержана еще 1 ноября 2020 года, произошло это в главном портовом городе страны Уолфиш-Бей, сообщает Namibia Press Agency со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью полиции Намибии, заместителя комиссара Кауну Шиквамби.





Суд Железнодорожного района Витебска 30 ноября 2006 года приговорил Викторию Цуник к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев за должностные преступления и легализацию материальных ценностей, приобретенных преступным путем. Женщина скрылась от белорусского правосудия и в январе 2009 года была объявлено в международный розыск.





Что же такого сделала коммерсантка из Витебска, что ей более десяти лет пришлось скрывать в Чёрной Африке?









Скриншот из файла Интерпола на Викторию Цуник





В ориентировке «Интерпола» на Викторию Цуник (Viktoryia Tsunik) (имеется в распоряжении редакции «ННВ») говорится, что, будучи учредителем компании «Цуник» в Витебске, с мая по октябрь 2005 года витеблянка через поддельные накладные продала 537,495 тонн печного топлива, ложно маркированного как дизельное топливо. В результате она присвоила около 130 000 долларов США. В других подобных случаях Цуник продала нефтяную эмульсию в качестве печного топлива трем другим компаниям на сумму около 15 000 долларов США.





О сути аферы, провернутой витебской коммерсанткой, в 2007 году рассказала «Советская Белоруссия» — оказывается, предприимчивая витеблянка умела «превращать» мазут для котельных в дизельное топливо.





В мае 2005 ТЧУП «ЦуНиК» (зарегистрировано в июне 2004 в Октябрьском, а ликвидировано 20 марта 2017 года) приобрело у минского СЗАО «Трайпл-Энерго» более 643 тонн печного топлива на сумму в 462 000 000 неденоминированных рублей (BYR). Мазут железнодорожными цистернами доставили на базу ООО «Дикси» в Оршу.





Низкосортное топливо якобы передали ООО «Бавитек» (зарегистрировано в январе 2001 по улице Петруся Бровки, 50, а ликвидировано 21 июля 2017 года), принадлежавшему ее бывшему заместителю некоему Андрееву, в обмен на дизельное топливо.





С помощью директора ООО «Бавитек» Сергея Григорьева оформили фиктивные товарно-транспортные накладные, свидетельствовавшие о перевозке груза из Орши в Витебск . В результате печной мазут, остававшийся на топливной базе в Орше, «превратился» в дизельное автомобильное топливо.





После этого нефтепродукты продали в Минск, как солярку. В результате 300 000 000 неденоминированных рублей (BYR) поступило на счет Цупик, а еще 340 000 000 неденоминированных рублей (BYR) — на счет ИП Андреева, эти деньги он передал коммерсантке.













Водитель заливает бензин в канистры накануне подорожания автомобильного топлива. Фото Сергея Серебро





Таким нехитрым способом витебские бизнесмены получили, по сути, из воздуха более 270 000 000 неденоминированных рублей (BYR), на разнице в цене между печным и автомобильным топливом. На тот момент по курсу Нацбанка это составляло свыше 125 000 долларов.





Для отмывания денег Виктория Цупик начала активно приобретала наличную валюту, векселя, погашала кредиторскую задолженность в банке. Также при помощи Сергея Григорьева она создала заведомо фиктивные протоколы общих собраний учредителей ТЧУП о собственном смещении с должности и назначении директором «спаленной» фирмы зицпредседателя.





Суд оценил предприимчивость витеблян различными сроками. Виктория Цупик, у которой были маленькие дети, получила пять с половиной лет лишения свободы. Сергей Григорьев — пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Предприниматель Андреев — полгода «химии».





Как мы уже знаем, Виктория Цупик смогла сбежать. Согласно ориентировке «Интерпола», женщина могла скрываться от правосудия в Анголе, странах Евросоюза, России или Украине. Как оказалось, женщина осела в Уолфиш-Бей (Намибия), куда перевезла и детей.











