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Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные
Источник материала: Tut.by
Самый выгодный курс продажи банком — 2,648 рубля, а евро — 3,146 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,68 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,648 рубля (Paritetbank), 2,649 рубля (Абсолютбанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Белорусский народный банк — 2,638 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,18 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, МТБанке — 3,146 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,136 рубля.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
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