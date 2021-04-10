ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От врачей и медсестер до продавцов и водителей. В Минтруда рассказали, какие работники в дефиците

10.04.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минтруда рассказали о самых востребованных профессиях на рынке труда. Среди них — медсестры, врачи, продавцы, швеи, водители. При этом больше 60% заявленных вакансий предназначены для рабочих.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В общереспубликанском банке вакансий, по данным на 7 апреля, было больше 76 тысяч предложений от нанимателей, сообщили в Минтруда. Из них — около 62% по рабочим профессиям. Речь про вакансии на полный рабочий день. На 10 апреля в банке всего значится почти 77,6 тысячи вакансий.

Каких работников больше всего не хватает в здравоохранении и соцуслугах

По данным Минтруда, наиболее востребованы: медицинская сестра (2,4 тыс. вакансий), врач-специалист (2,3 тысячи), санитар (1,2 тысячи), фельдшер-лаборант (364), фельдшер (260).

По данным Белстата, в январе этого года в сфере здравоохранения и социальных услуг на работу было принято 3163 человека, уволено 3917 человек. Уволенных оказалось на 754 человека больше.

Глава Минздрава Дмитрий Пиневич накануне заявил, что отток медицинских кадров из страны не является уникальным явлением, с ним сталкиваются все страны мира.

Каких работников не хватает в торговле

В оптовой и розничной торговле больше всего востребованы продавцы (1,4 тысячи вакансий), контролеры-кассиры (803), грузчики (405), повара (276), водители автомобиля (153).

Кто востребован в промышленности и строительстве

Наиболее востребованы в промышленности, по данным Минтруда, швея (1,3 тысячи вакансий), слесарь-ремонтник (479), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (447), слесарь механосборочных работ (411), водитель автомобиля (319).

В строительстве нанимателям больше всего нужны каменщики (557 вакансий), штукатуры (535), плотники (327), маляры (317), монтажники строительных конструкций (299).

Каких работников больше всего не хватает в сельском, лесном и рыбном хозяйствах

Наиболее востребованы, как говорят в Минтруда, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (1,5 тысячи вакансий), оператор машинного доения (901), водитель автомобиля (729), животновод (672), ветеринарный врач (445).

К актуальности информации, которая размещена в общереспубликанском банке вакансий, возникает немало вопросов. В нем хватает предложений от нанимателей, которые разместили в предыдущие годы, начиная с 2016-го. Эти предложения могли потерять актуальность (хотя и были массово обновлены 16 октября прошлого года).

В марте этого года во время онлайн-конференции, которую проводило Минтруда по вопросам содействия занятости, один из участников пожаловался, что не все предложения, размещенные в общереспубликанском банке вакансий, актуальны. «Звоню, а мне говорят, что место занято. И это не единичный случай», — рассказал участник конференции.

— Да, такое случается. И объяснения этому просты: конкуренция на рынке труда существует, особенно если уровень оплаты труда по заявленной вакансии высокий. Вполне возможно, что вакансия, которая заинтересовала вас, параллельно заинтересовала еще кого-то, — ответил начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун. — Сегодня банк вакансий обновляется в режиме онлайн, и мы стремимся к тому, чтобы информация по неактуальные вакансиям как можно быстрее исключалась из банка.

Если вы столкнулись с неактуальными вакансиями в общереспубликанском банке вакансий, а также у вас был опыт обращения в центры занятости, есть ли проблемы по трудоустройству в вашем регионе, то расскажите, пожалуйста, об этом. Написать можно на e-mail bobkov@tutby.com

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В общереспубликанском банке вакансий, по данным на 7 апреля, было больше 76 тысяч предложений от нанимателей, сообщили в Минтруда.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько белорусов готово уехать из страны из-за политического кризиса?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by