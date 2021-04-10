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От врачей и медсестер до продавцов и водителей. В Минтруда рассказали, какие работники в дефиците
Источник материала: Tut.by
В Минтруда
В общереспубликанском банке вакансий, по данным на 7 апреля, было больше 76 тысяч предложений от нанимателей, сообщили в Минтруда. Из них — около 62% по рабочим профессиям. Речь про вакансии на полный рабочий день. На 10 апреля в банке всего значится почти 77,6 тысячи вакансий.
Каких работников больше всего не хватает в здравоохранении и соцуслугах
По данным Минтруда, наиболее востребованы: медицинская сестра (2,4 тыс. вакансий), врач-специалист (2,3 тысячи), санитар (1,2 тысячи), фельдшер-лаборант (364), фельдшер (260).
По данным Белстата, в январе этого года в сфере здравоохранения и социальных услуг на работу было
Глава Минздрава Дмитрий Пиневич накануне
Каких работников не хватает в торговле
В оптовой и розничной торговле больше всего востребованы продавцы (1,4 тысячи вакансий), контролеры-кассиры (803), грузчики (405), повара (276), водители автомобиля (153).
Кто востребован в промышленности и строительстве
Наиболее востребованы в промышленности, по данным Минтруда, швея (1,3 тысячи вакансий), слесарь-ремонтник (479), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (447), слесарь механосборочных работ (411), водитель автомобиля (319).
В строительстве нанимателям больше всего нужны каменщики (557 вакансий), штукатуры (535), плотники (327), маляры (317), монтажники строительных конструкций (299).
Каких работников больше всего не хватает в сельском, лесном и рыбном хозяйствах
Наиболее востребованы, как говорят в Минтруда, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (1,5 тысячи вакансий), оператор машинного доения (901), водитель автомобиля (729), животновод (672), ветеринарный врач (445).
К актуальности информации, которая размещена в общереспубликанском банке вакансий,
В марте этого года во время онлайн-конференции, которую проводило Минтруда по вопросам содействия занятости, один из участников пожаловался, что не все предложения, размещенные в общереспубликанском банке вакансий, актуальны. «Звоню, а мне говорят, что место занято. И это не единичный случай», — рассказал участник конференции.
— Да, такое случается. И объяснения этому просты: конкуренция на рынке труда существует, особенно если уровень оплаты труда по заявленной вакансии высокий. Вполне возможно, что вакансия, которая заинтересовала вас, параллельно заинтересовала еще кого-то, — ответил начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун. — Сегодня банк вакансий обновляется в режиме онлайн, и мы стремимся к тому, чтобы информация по неактуальные вакансиям как можно быстрее исключалась из банка.
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В общереспубликанском банке вакансий, по данным на 7 апреля, было больше 76 тысяч предложений от нанимателей, сообщили в Минтруда.
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