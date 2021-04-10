От врачей и медсестер до продавцов и водителей. В Минтруда рассказали, какие работники в дефиците

Источник материала: Tut.by

В Минтруда рассказали о самых востребованных профессиях на рынке труда. Среди них — медсестры, врачи, продавцы, швеи, водители. При этом больше 60% заявленных вакансий предназначены для рабочих.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В общереспубликанском банке вакансий, по данным на 7 апреля, было больше 76 тысяч предложений от нанимателей, сообщили в Минтруда. Из них — около 62% по рабочим профессиям. Речь про вакансии на полный рабочий день. На 10 апреля в банке всего значится почти 77,6 тысячи вакансий.

Каких работников больше всего не хватает в здравоохранении и соцуслугах

По данным Минтруда, наиболее востребованы: медицинская сестра (2,4 тыс. вакансий), врач-специалист (2,3 тысячи), санитар (1,2 тысячи), фельдшер-лаборант (364), фельдшер (260).

По данным Белстата, в январе этого года в сфере здравоохранения и социальных услуг на работу было принято 3163 человека, уволено 3917 человек. Уволенных оказалось на 754 человека больше.

Глава Минздрава Дмитрий Пиневич накануне заявил , что отток медицинских кадров из страны не является уникальным явлением, с ним сталкиваются все страны мира.

Каких работников не хватает в торговле

В оптовой и розничной торговле больше всего востребованы продавцы (1,4 тысячи вакансий), контролеры-кассиры (803), грузчики (405), повара (276), водители автомобиля (153).

Кто востребован в промышленности и строительстве

Наиболее востребованы в промышленности, по данным Минтруда, швея (1,3 тысячи вакансий), слесарь-ремонтник (479), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (447), слесарь механосборочных работ (411), водитель автомобиля (319).

В строительстве нанимателям больше всего нужны каменщики (557 вакансий), штукатуры (535), плотники (327), маляры (317), монтажники строительных конструкций (299).

Каких работников больше всего не хватает в сельском, лесном и рыбном хозяйствах

Наиболее востребованы, как говорят в Минтруда, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (1,5 тысячи вакансий), оператор машинного доения (901), водитель автомобиля (729), животновод (672), ветеринарный врач (445).

К актуальности информации, которая размещена в общереспубликанском банке вакансий, возникает немало вопросов. В нем хватает предложений от нанимателей, которые разместили в предыдущие годы, начиная с 2016-го. Эти предложения могли потерять актуальность (хотя и были массово обновлены 16 октября прошлого года).

В марте этого года во время онлайн-конференции, которую проводило Минтруда по вопросам содействия занятости, один из участников пожаловался, что не все предложения, размещенные в общереспубликанском банке вакансий, актуальны. «Звоню, а мне говорят, что место занято. И это не единичный случай», — рассказал участник конференции.

— Да, такое случается. И объяснения этому просты: конкуренция на рынке труда существует, особенно если уровень оплаты труда по заявленной вакансии высокий. Вполне возможно, что вакансия, которая заинтересовала вас, параллельно заинтересовала еще кого-то, — ответил начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун. — Сегодня банк вакансий обновляется в режиме онлайн, и мы стремимся к тому, чтобы информация по неактуальные вакансиям как можно быстрее исключалась из банка.

Если вы столкнулись с неактуальными вакансиями в общереспубликанском банке вакансий, а также у вас был опыт обращения в центры занятости, есть ли проблемы по трудоустройству в вашем регионе, то расскажите, пожалуйста, об этом. Написать можно на e-mail bobkov@tutby.com