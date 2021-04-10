ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Их всего 12. Сможете вспомнить всех белорусов в НХЛ за пять минут?

10.04.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

После паузы в несколько лет белорусские хоккеисты вновь появились на льду в матчах НХЛ, причем Егор Шарангович сразу стал одним из лидеров «Нью-Джерси». А сможете вспомнить всех белорусов, когда-либо выходивших на лед в играх Национальной хоккейной лиги?


Фото из инстаграма Егора Шаранговича

В тесте учитываются только те хоккеисты сборной Беларуси, которые провели на льду хотя бы один матч в НХЛ. В качестве подсказки указаны сезоны, в которые они играли. При этом сезоны, где хоккеист был заявлен, но не сыграл ни одного матча, не в счет.

Если готовы, то нажимайте Play и вводите в поля фамилии хоккеистов. На то, чтобы вспомнить всех, дается пять минут. Если вы сдаетесь и хотите увидеть ответы, нажимайте кнопку Give Up под таймером.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После паузы в несколько лет белорусские хоккеисты вновь появились на льду в матчах НХЛ, причем Егор Шарангович сразу стал одним из лидеров «Нью-Джерси». А сможете...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как легко и быстро обустроить зону отдыха на участке: советы от ландшафтного дизайнера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by