Их всего 12. Сможете вспомнить всех белорусов в НХЛ за пять минут?

Источник материала: Tut.by

После паузы в несколько лет белорусские хоккеисты вновь появились на льду в матчах НХЛ, причем Егор Шарангович сразу стал одним из лидеров «Нью-Джерси». А сможете вспомнить всех белорусов, когда-либо выходивших на лед в играх Национальной хоккейной лиги?



Фото из инстаграма Егора Шаранговича

В тесте учитываются только те хоккеисты сборной Беларуси, которые провели на льду хотя бы один матч в НХЛ. В качестве подсказки указаны сезоны, в которые они играли. При этом сезоны, где хоккеист был заявлен, но не сыграл ни одного матча, не в счет.

Если готовы, то нажимайте Play и вводите в поля фамилии хоккеистов. На то, чтобы вспомнить всех, дается пять минут. Если вы сдаетесь и хотите увидеть ответы, нажимайте кнопку Give Up под таймером.