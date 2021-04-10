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Физику знал на "хорошо": в России обнародовано личное дело Юрия Гагарина
10.04.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 апр ― Sputnik. Минобороны России запустило на официальном сайте
© Sputnik / Василий Малышев
Летчики-космонавты Герман Титов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова, Юрий Гагарин и Валерий Быковский на трибуне Мавзолея
"Впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос – космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов", - отметили в военном ведомстве.
Ранее все представленные в широком доступе материалы хранились в фондах Центрального архива Минобороны. Кроме сведений о первых космонавтах, также опубликованы данные об их наставниках – руководителе подготовки первых космонавтов и боевом командире Николае Каманине, пилоте дальней бомбардировочной авиации, летчике-испытателе Марке Галае.
Что мы не знали про Юрия Гагарина
"Среди впервые представленных документов – удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, фотографии подготовки к полетам и тренировок", - рассказали в Минобороны.
Так, согласно характеристике, которую получил Юрий Гагарин по выпуску из Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени Ворошилова, он любил летать, и делал это уверенно, а в полетах был "смел, инициативен, настойчив". Из зачетки первого космонавта следует, что на "хорошо", а не "отлично", он знал высшую математику, английский язык и физику.
Самый влиятельный россиянин XX века
Имя Юрия Гагарина ранее возглавило список
Forbes составлял свой рейтинг по итогам масштабного опроса экспертов и читателей. В итоге в сотню самых влиятельных россиян века попали деятели разных эпох, но большинство голосов по итогам голосования досталось именно первому космонавту Юрию Гагарину.
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Министерство обороны России впервые выпустило в открытый доступ архивные документы первых советских космонавтов, их редкие фотографии и ранее не публиковавшиеся...
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