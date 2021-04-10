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Гомельские студенты встретились с Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития
Источник материала: ОНТ
Белорусская молодёжь обсуждает глобальные социальные планы. Никто не должен остаться в стороне. Это позиция гомельских студентов.
Сегодня они встретились с Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития Анатолием Исаченко. Безбарьерная среда, ликвидация нищеты, безграмотности, вовлечённость в общественную деятельность – каждая из 17 целей связана с человеком и требует отдельного внимания.
Отдельно говорили о развитии территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя 35 лет многие из них возродились и продолжают развиваться. В целом в прошлом году Беларусь по достижению Целей устойчивого развития заняла 18 место из 166.
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Гомельские студенты встретились с Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития
Белорусская молодёжь обсуждает глобальные социальные планы. Никто не должен остаться в стороне. Это позиция гомельских студентов. Сегодня они встретились с...
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