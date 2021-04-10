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Гомельские студенты встретились с Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития

10.04.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гомельские студенты встретились с Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития

Белорусская молодёжь обсуждает глобальные социальные планы. Никто не должен остаться в стороне. Это позиция гомельских студентов.

Сегодня они встретились с Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития Анатолием Исаченко. Безбарьерная среда, ликвидация нищеты, безграмотности, вовлечённость в общественную деятельность – каждая из 17 целей связана с человеком и требует отдельного внимания.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, Национальный координатор по достижению ЦУР: «По большому счёту, это те достижения нашего государства, которые мы достигли за последние 10-20 лет, ведь цели устойчивого развития пришли на смену целям тысячелетия. Наша страна активно поддержала это направление, и мы работаем. Но, если люди более старшего поколения понимают и видят, что было 20-25 лет назад и что стало сейчас, то наша молодёжь, которая родилась в уже суверенной стране, должна понимать, благодаря чему это получилось, как это получилось и как страна достигла таких результатов».

Отдельно говорили о развитии территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Спустя 35 лет многие из них возродились и продолжают развиваться. В целом в прошлом году Беларусь по достижению Целей устойчивого развития заняла 18 место из 166. 

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Белорусская молодёжь обсуждает глобальные социальные планы. Никто не должен остаться в стороне. Это позиция гомельских студентов. Сегодня они встретились с...
 
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