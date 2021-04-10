ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина, Германия и Польша – лидеры в Европе по новым случаям COVID-19

10.04.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Украина, Германия и Польша – лидеры в Европе по новым случаям COVID-19

Украина в последние дни – лидер в Европе по новым случаям заболевания COVID-19. За сутки – более 15 тысяч новых пациентов. Это превышает показатели всех стран Евросоюза. На втором месте – Германия, затем – Польша. В Украине также фиксируются рекорды по смертности. 

Напряжённая ситуация и во Франции. На этой неделе она стала самой заражённой в Европе страной – с начала пандемии инфицированных здесь почти пять миллионов. В то же время местные медцентры жалуются на то, что многие несознательные граждане не приходят на прививку, несмотря на запись. Особенно их число увеличилось ввиду последних новостей вокруг препарата Astrazeneca. Так, накануне стало известно, что получившие первую дозу этого препарата смогут сделать вторую прививку другой вакциной. В мире количество инфицированных приближается к 135 миллионам. В Беларуси за сутки 1622 новых пациента с COVID. Стартует массовая вакцинация. Первый в списке – столичный регион. Здесь привиты уже более 15 тысяч человек. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина в последние дни – лидер в Европе по новым случаям заболевания COVID-19. За сутки – более 15 тысяч новых пациентов. Это превышает показатели всех стран...
 
Новости дня
Новости разные
 
Міністэрства працы распавяло аб найбольш запатрабаваных прафесіях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by