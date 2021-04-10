Украина, Германия и Польша – лидеры в Европе по новым случаям COVID-19

Источник материала: ОНТ

Украина в последние дни – лидер в Европе по новым случаям заболевания COVID-19. За сутки – более 15 тысяч новых пациентов. Это превышает показатели всех стран Евросоюза. На втором месте – Германия, затем – Польша. В Украине также фиксируются рекорды по смертности.

Напряжённая ситуация и во Франции. На этой неделе она стала самой заражённой в Европе страной – с начала пандемии инфицированных здесь почти пять миллионов. В то же время местные медцентры жалуются на то, что многие несознательные граждане не приходят на прививку, несмотря на запись. Особенно их число увеличилось ввиду последних новостей вокруг препарата Astrazeneca. Так, накануне стало известно, что получившие первую дозу этого препарата смогут сделать вторую прививку другой вакциной. В мире количество инфицированных приближается к 135 миллионам. В Беларуси за сутки 1622 новых пациента с COVID. Стартует массовая вакцинация. Первый в списке – столичный регион. Здесь привиты уже более 15 тысяч человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram