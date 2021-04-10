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Когда они были молодыми: как сейчас выглядят 5 звездных актеров из боевиков 90-х
Источник материала: ОНТ
Боевики 90-х годов XX века – отдельное явление, целый пласт голливудских фильмов, которые наиболее активно завоевывали сердца молодежи. Снявшиеся в этих лентах актеры навсегда стали кумирами для сотен миллионов зрителей. С тех пор прошло более 20 лет, но герои боевиков будто не стареют, они радуют фанатов новыми работами и уходить на пенсию не собираются.
Но время не щадит даже кумиров. С ностальгией вспомнить Ван Дамма, Лундгрена, Шварценеггера, Сталлоне и Уиллиса в их лучшие годы всегда приятно, но также интересно отметить, как эти актеры изменились спустя столько лет.
Дольф Лундгрен, 63 года
Выходец из Швеции Дольф Лундгрен стал звездой боевиков благодаря лентам «Рокки-4», «Разборка в маленьком Токио» и «Универсальный солдат». Серьезно занимавшийся полноконтактным каратэ, эффектный блондин впечатлял партнеров по съемочной площадке своей физической мощью. Так, в том же «Рокки-4» Сильвестр Сталлоне требовал, чтобы Лундгрен наносил удары в полную силу. В итоге Дольф нанес коллеге серьезные травмы, и съемки были приостановлены. Лундгрен и сейчас активно снимается в кино, а также занимается озвучкой мультфильма «Миньоны: Грювитация».
Брюс Уиллис, 66 лет
Главный «Крепкий орешек» Голливуда, Брюс Уиллис всегда будет ассоциироваться с бравым спасающим мир полицейским. Некоторые поклонники также отмечают роли актера в «Армагеддоне» и «Пятом элементе». 66-летний Уиллис не задумывается о завершении карьеры и активно работает сразу над несколькими новыми картинами.
Арнольд Шварценеггер, 73 года
Икона бодибилдинга, Арнольд Шварценеггер стал звездой кино после съемок в «Конане-варваре» и «Терминаторе». Американец с австрийскими корнями сейчас работает над новым проектом – «Кунг Фьюри-2», в этом фильме Шварценеггер играет главную роль.
Сильвестр Сталлоне, 74 года
Сильвестр Сталлоне свою популярность заработал сам, написав сценарий, а после и исполнив главную роль в фильме «Рокки». Далее следовали такие популярные киноленты, как «Рэмбо», продолжения «Рокки» и «Неудержимые». Сейчас 74-летний звездный актер продолжает вести актерскую и режиссерскую деятельность, а также пишет сценарии. Одна из последних лент с участием Сталлоне носит название «Самаритянин».
Жан-Клод Ван Дамм, 60 лет
Каратист с эффектными внешними данными Жан-Клод Ван Дамм быстро стал популярным голливудским актером. Настоящую звездность бельгийцу принес культовый боевик «Кровавый спорт». ЖКВД также запомнился зрителю фильмами «В поисках приключений» и «Универсальный солдат». На протяжении всей карьеры Ван Дамм демонстрировал выдающуюся спортивную подготовку. Сейчас кумиру миллионов 60 лет, но он, несмотря на возраст, все так же впечатляет своим фирменным шпагатом и наглядно демонстрирует в Instagram, что уходить на покой не собирается.
Заглавное фото: Universal Soldier / Carolco Pictures, jcvd / Instagram
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Боевики 90-х годов XX века – отдельное явление, целый пласт голливудских фильмов, которые наиболее активно завоевывали сердца молодежи. Снявшиеся в этих лентах...
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