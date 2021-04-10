Источник материала: АФН

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 353 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».

Накануне белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 11 человек в связи с уголовным преследованием со стороны властей за участие в протестных мероприятиях.